Youtuber triệu view khoe thỏi son được cố ca sỹ Sulli tặng khiến netizen xứ kim chi nghẹn ngào thương nhớ 'bông hoa lê tuyết' nhà SM

Youtuber Park Mak Rye chủ kênh youtube triệu view 박막례 할머니 Korea_Grandma bày tỏ lòng nhớ nhung đối với cố ca sỹ Sulli bằng cách tiết lộ món quà son môi mà bà nhận được trước khi cô qua đời vào năm 2019.

Youtuber Park Mak Rye chủ kênh youtube triệu view 박막례 할머니 Korea_Grandma bày tỏ lòng nhớ nhung đối với cố ca sỹ Sulli bằng cách tiết lộ món quà son môi mà bà nhận được trước khi cô qua đời vào năm 2019.

Trong video vừa được đăng tải gần đây tiết lộ phương pháp trang điểm của riêng mình trên YouTube bà đã cho người hâm mộ thấy thỏi son màu đỏ mà Sulli đã tặng cho trong năm 2018.

Bà Park nói rằng “Tôi nên thoa thứ gì đó có màu một chút. Tôi không thể đi ăn nhà hàng nếu tôi trông thiếu sức sống trong những ngày này.” và nói thêm rằng “Đây là một thỏi son rất quý giá đối với tôi. Sulli đã tặng nó cho tôi. Sulli à, bà sẽ dùng nó thật tốt. Trong số những cái tôi có thì màu của thỏi son này là đẹp nhất” khi nhớ lại tấm lòng của Sulli khi đã tặng son môi cho bà ấy như một món quà.

Sulli đột ngột qua đời vào khoảng tháng 10/ 2019. Trong cuộc đời của mình, Sulli đã tự nhận là một fan hâm mộ của bà Mak Rye, và tại buổi gặp gỡ, Sulli đã tặng cho bà một cây son và tạo ra một bầu không khí ấm áp.

Vào thời điểm Sulli qua đời, bà Mak Rye đã bày tỏ lòng thương tiếc với cô và nói rằng “Sulli hiền lành và tốt bụng. Hãy sống theo ý muốn của mình ở trên thiên đường. Ngày mà chúng ta gặp lại nhau, bà sẽ mang Kim chi đến cho con. Bà sẽ lấy thật nhiều cho con. Bà yêu con”.

Hình ảnh bà Park Mak Rye chụp hình cùng cố ca sỹ Sulli

(Theo SBS News)

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