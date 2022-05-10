J-Hope trở thành nghệ sĩ solo ở Hàn Quốc đầu tiên vượt mốc 10 triệu người theo dõi trên nền tảng âm nhạc toàn cầu Spotify

J-hope của BTS đã vượt mốc 10 triệu người theo dõi trên Spotify, trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất đạt được thành tích này.

Với thành tích này, J-hope lập kỷ lục trở thành Nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên được theo dõi nhiều nhất trên nền tảng âm nhạc Spotify. Đây cũng là danh hiệu mà anh chàng đã nắm giữ kể từ ngày 7 tháng 4 năm 2019.

Tính tới hiện tại, nghệ sĩ solo K-POP có lượng follower khủng nhất trên nền tảng nghe nhạc đình đám này chính là J-Hope. Mới đây nhất, nam nghệ sĩ đã vượt mốc 10 triệu follower, J-Hope bắt đầu solo vào năm 2018 với bài hát Hope World.

Với con số hơn 10 triệu lượt người theo dõi, J-Hope đang là nam nghệ sĩ solo K-POP đầu tiên cán cột mốc khủng này, và cũng là tài khoản nam nghệ sĩ có lượng người theo dõi đứng thứ 2 Kpop (sau tài khoản nhóm của BTS). Ngoài ra, anh chàng cũng là nghệ sĩ Kpop có lượng follower cao thứ 4 sau tài khoản BTS, BLACKPINK và TWICE.

Theo Allkpop

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/j-hope-tro-thanh-nghe-si-solo-o-han-quoc-dau-tien-vuot-moc-10-trieu-nguoi-theo-doi-tren-nen-tang-am-nhac-toan-cau-spotify-467551.html