Seolhyun trấn an người hâm mộ khi liên tục đăng ảnh cuộc sống đời thường vui vẻ, cho thấy "con đường" cô nàng đang đi rất suôn sẻ

Seolhyun chăm chỉ đăng ảnh trên Instagram hơn, “ngầm” nhắn nhủ người hâm mộ rằng hiện tại cô đang sống rất thoải mái.

Tối 13/5, Seolhyun đã đăng một bức ảnh trên Instagram cá nhân của mình với chú thích "Hôm nay là ngày mình đi chơi với chị gái của mình ở Seoul". Trong những bức ảnh, Seolhyun ngồi trên một chiếc ghế đen dài và tạo dáng cực kì thoải mái trước ống kính. Seolhyun thu hút sự chú ý của người xem với thần thái cuốn hút và ngoại hình đáng yêu.

Ảnh : Instagram 'sh_9513' Lần này, Seolhyun đã thể hiện gu thời trang độc đáo của mình khi kết hợp áo thun trắng ngắn tay có hình quả cam đáng yêu với chân váy hồng đầy nữ tính. Nhờ sở hữu chiều cao lý tưởng và đôi chân thon dài đáng mơ ước của nhiều cô gái nên set đồ tuy đơn giản nhưng lại rất “chất” và đẹp một cách lạ thường nhờ vào ngoại hình “chuẩn không cần chỉnh” của cô nàng. Ảnh : Instagram 'sh_9513' Một chuyến đi chơi thì nên thưởng thức những món ăn ngon để làm bầu không khí trở nên thú vị hơn. Seolhyun và chị gái đã lựa chọn bánh waffle và kem viên trông rất hấp dẫn, tất nhiên không thể thiếu những ly cà phê để món ăn trọn vị hơn.

Ảnh : Instagram 'sh_9513' Gương mặt nhỏ nhắn và tươi tắn của Seolhyun thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng, họ đã để lại những bình luận tích cực như: "Trông chị ngày càng xinh đẹp quá đi, trông như một nữ thần ý!", "Hai chị em hãy tận hưởng chuyến đi thật vui nhé", “Chị gái của Seolhyun quả thật là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp" v.v. Ảnh : Instagram 'sh_9513' Hiện tại, Seolhyun đang ghi hình trong vai diễn mới Do Ah-hee trong bộ phim truyền hình mới của đài tvN mang tên 'The Murderer's Shopping List'. Đây là bộ phim hài có sự góp mặt của nam diễn viên với biệt danh “Hươu cao cổ"- Lee Kwang-soo và nữ diễn viên gạo cội Jin Hee-kyung. Poster chính thức bộ phim hài của tvN - The Murderer's Shopping List

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/seolhyun-tran-an-nguoi-ham-mo-khi-lien-tuc-dang-anh-cuoc-song-doi-thuong-vui-ve-cho-thay-con-duong-co-nang-dang-di-rat-suon-se-468686.html