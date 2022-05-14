Seolhyun trấn an người hâm mộ khi liên tục đăng ảnh cuộc sống đời thường vui vẻ, cho thấy "con đường" cô nàng đang đi rất suôn sẻ

Sao quốc tế 14/05/2022 17:00

Seolhyun chăm chỉ đăng ảnh trên Instagram hơn, “ngầm” nhắn nhủ người hâm mộ rằng hiện tại cô đang sống rất thoải mái.

Tối 13/5, Seolhyun đã đăng một bức ảnh trên Instagram cá nhân của mình với chú thích "Hôm nay là ngày mình đi chơi với chị gái của mình ở Seoul".

Trong những bức ảnh, Seolhyun ngồi trên một chiếc ghế đen dài và tạo dáng cực kì thoải mái trước ống kính. Seolhyun thu hút sự chú ý của người xem với thần thái cuốn hút và ngoại hình đáng yêu.

Seolhyun trấn an người hâm mộ khi liên tục đăng ảnh cuộc sống đời thường vui vẻ, cho thấy 'con đường' cô nàng đang đi rất suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh : Instagram 'sh_9513'

Lần này, Seolhyun đã thể hiện gu thời trang độc đáo của mình khi kết hợp áo thun trắng ngắn tay có hình quả cam đáng yêu với chân váy hồng đầy nữ tính. Nhờ sở hữu chiều cao lý tưởng và đôi chân thon dài đáng mơ ước của nhiều cô gái nên set đồ tuy đơn giản nhưng lại rất “chất” và đẹp một cách lạ thường nhờ vào ngoại hình “chuẩn không cần chỉnh” của cô nàng.

Seolhyun trấn an người hâm mộ khi liên tục đăng ảnh cuộc sống đời thường vui vẻ, cho thấy 'con đường' cô nàng đang đi rất suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh : Instagram 'sh_9513'

Một chuyến đi chơi thì nên thưởng thức những món ăn ngon để làm bầu không khí trở nên thú vị hơn. Seolhyun và chị gái đã lựa chọn bánh waffle và kem viên trông rất hấp dẫn, tất nhiên không thể thiếu những ly cà phê để món ăn trọn vị hơn.

Seolhyun trấn an người hâm mộ khi liên tục đăng ảnh cuộc sống đời thường vui vẻ, cho thấy 'con đường' cô nàng đang đi rất suôn sẻ - Ảnh 3

Seolhyun trấn an người hâm mộ khi liên tục đăng ảnh cuộc sống đời thường vui vẻ, cho thấy 'con đường' cô nàng đang đi rất suôn sẻ - Ảnh 4
Ảnh : Instagram 'sh_9513'

Gương mặt nhỏ nhắn và tươi tắn của Seolhyun thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng, họ đã để lại những bình luận tích cực như: "Trông chị ngày càng xinh đẹp quá đi, trông như một nữ thần ý!", "Hai chị em hãy tận hưởng chuyến đi thật vui nhé", “Chị gái của Seolhyun quả thật là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp" v.v.

Seolhyun trấn an người hâm mộ khi liên tục đăng ảnh cuộc sống đời thường vui vẻ, cho thấy 'con đường' cô nàng đang đi rất suôn sẻ - Ảnh 5
Ảnh : Instagram 'sh_9513'

Hiện tại, Seolhyun đang ghi hình trong vai diễn mới Do Ah-hee trong bộ phim truyền hình mới của đài tvN mang tên 'The Murderer's Shopping List'. Đây là bộ phim hài có sự góp mặt của nam diễn viên với biệt danh “Hươu cao cổ"- Lee Kwang-soo và nữ diễn viên gạo cội Jin Hee-kyung.

Seolhyun trấn an người hâm mộ khi liên tục đăng ảnh cuộc sống đời thường vui vẻ, cho thấy 'con đường' cô nàng đang đi rất suôn sẻ - Ảnh 6
Poster chính thức bộ phim hài của tvN - The Murderer's Shopping List
Sau nhiều lùm xùm, mỹ nữ sở hữu "Nụ cười thiên thần" - Seolhyun liên tục đăng ảnh, tự tin khoe dáng trước ống kính cùng vẻ đẹp ngày một "thăng hạng"

Sau nhiều lùm xùm, mỹ nữ sở hữu "Nụ cười thiên thần" - Seolhyun liên tục đăng ảnh, tự tin khoe dáng trước ống kính cùng vẻ đẹp ngày một "thăng hạng"

Nữ Idol kiêm diễn viên Seolhyun khoe dáng gợi cảm trong loạt ảnh mới, kết quả minh chứng cho sự kiên trì tập luyện của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Seolhyun (AOA) Kbiz sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Sau nhiều lùm xùm, mỹ nữ sở hữu "Nụ cười thiên thần" - Seolhyun liên tục đăng ảnh, tự tin khoe dáng trước ống kính cùng vẻ đẹp ngày một "thăng hạng"

Sau nhiều lùm xùm, mỹ nữ sở hữu "Nụ cười thiên thần" - Seolhyun liên tục đăng ảnh, tự tin khoe dáng trước ống kính cùng vẻ đẹp ngày một "thăng hạng"

"Thánh nữ nụ cười" Seolhyun khoẻ vẻ tươi sáng ngây ngô của mình trong bộ đầm trắng tinh khôi như nàng tiên giáng trần, tiếp tục trào lưu tạo dáng chữ V trước ống kính

"Thánh nữ nụ cười" Seolhyun khoẻ vẻ tươi sáng ngây ngô của mình trong bộ đầm trắng tinh khôi như nàng tiên giáng trần, tiếp tục trào lưu tạo dáng chữ V trước ống kính

"Mỹ nữ Lời hồi đáp 1989" - Hyeri tiết lộ ảnh hậu trường nhí nhảnh, khoe vẻ đẹp chuẩn không cần chỉnh sửa

"Mỹ nữ Lời hồi đáp 1989" - Hyeri tiết lộ ảnh hậu trường nhí nhảnh, khoe vẻ đẹp chuẩn không cần chỉnh sửa

Kiều nữ Jung Soo-jung (Krystal) ngày càng trưởng thành, khiến bao người ngưỡng mộ trước vẻ đẹp sắc sảo qua loạt ảnh khoe "xế hộp" riêng cực xịn

Kiều nữ Jung Soo-jung (Krystal) ngày càng trưởng thành, khiến bao người ngưỡng mộ trước vẻ đẹp sắc sảo qua loạt ảnh khoe "xế hộp" riêng cực xịn

"Nữ thần thế hệ mới" - Han So-hee bất chấp mọi góc chụp vẫn khoe được vẻ đẹp xuất thần, không góc chết

"Nữ thần thế hệ mới" - Han So-hee bất chấp mọi góc chụp vẫn khoe được vẻ đẹp xuất thần, không góc chết

Loạt ảnh vi vu bên trời Tây được chính chủ đăng lên, Kim Se-jeong xuất hiện trong kiểu make-up mới vô cùng đáng yêu, rất hợp với phong cách người bản địa

Loạt ảnh vi vu bên trời Tây được chính chủ đăng lên, Kim Se-jeong xuất hiện trong kiểu make-up mới vô cùng đáng yêu, rất hợp với phong cách người bản địa

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 57 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 40 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?