Sau nhiều lùm xùm, mỹ nữ sở hữu "Nụ cười thiên thần" - Seolhyun liên tục đăng ảnh, tự tin khoe dáng trước ống kính cùng vẻ đẹp ngày một "thăng hạng"

Nữ Idol kiêm diễn viên Seolhyun khoe dáng gợi cảm trong loạt ảnh mới, kết quả minh chứng cho sự kiên trì tập luyện của mình.
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Tối 6/5, “Nụ cười thiên thần” Seolhyun đã đăng một số bức ảnh lên Instagram cá nhân của mình.
Trong ảnh, Seolhyun đang diện trang phục của một hãng thời trang nổi tiếng. Cô nàng thể hiện phong cách thời trang đen trắng tuy đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch và trưởng thành khi mặc một chiếc váy dài màu trắng kết hợp cùng chiếc áo trễ vai màu đen có điểm nhấn bằng dây kéo.
Seolhyun rất hiểu con người mình và biết cách tận dụng body khi diện áo trễ vai để khoe khéo bờ vai mảnh mai, thon chuẩn cực kỳ thu hút ánh nhìn của bao người xem.
Phong cách thời trang hiện đại, thể hiện phong thái của một cô gái sống trong một xã hội xô bồ, xa hoa. Seolhyun sở hữu thân hình cùng chiều cao lý tưởng của mọi cô gái, gợi cảm khó cưỡng và vẫn tôn được vẻ đẹp riêng của cô nàng lên một tầm cao mới.
Trong khi đó, bộ phim truyền hình mới của đài tvN mang tên 'The Murderer's Shopping List' với sự góp mặt của Seolhyun sẽ khởi chiếu vào tối nay 27/4 lúc 10:30 tối (giờ địa phương). Đây là bộ phim hài có sự góp mặt của nam diễn viên với biệt danh “Hươu cao cổ"- Lee Kwang-soo và nữ diễn viên gạo cội Jin Hee-kyung.