Sau nhiều lùm xùm, mỹ nữ sở hữu "Nụ cười thiên thần" - Seolhyun liên tục đăng ảnh, tự tin khoe dáng trước ống kính cùng vẻ đẹp ngày một "thăng hạng"

Tối 6/5, “Nụ cười thiên thần” Seolhyun đã đăng một số bức ảnh lên Instagram cá nhân của mình.

Trong ảnh, Seolhyun đang diện trang phục của một hãng thời trang nổi tiếng. Cô nàng thể hiện phong cách thời trang đen trắng tuy đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch và trưởng thành khi mặc một chiếc váy dài màu trắng kết hợp cùng chiếc áo trễ vai màu đen có điểm nhấn bằng dây kéo.