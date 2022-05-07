Loạt ảnh vi vu bên trời Tây được chính chủ đăng lên, Kim Se-jeong xuất hiện trong kiểu make-up mới vô cùng đáng yêu, rất hợp với phong cách người bản địa

Tối khuya 6/5, Kim Se-jeong đã đăng một vài bức ảnh lên Instagram cá nhân của cô ấy cùng với dòng chữ "Bảo tàng mỹ thuật Orsay".

Trong các bức ảnh, Kim Se-jeong xuất hiện tại Bảo tàng Mỹ thuật ở Paris. Cô nàng nhìn thẳng vào ống kính và mỉm cười hạnh phúc, có vẻ như Se-jeong của chúng ta đang tận hưởng chuyến đi ngoại quốc này thật sự rất vui và thoải mái.

Kiểu tóc ngắn phồng phồng của cô nàng kết hợp với kiểu make-up look lốm đốm tàn nhang tự nhiên trông rất đáng yêu và hoà hợp với làn da của người dân địa phương tại nơi đây. Mọi thứ trông rất hài hoà và hút mắt.

Ngoài ra, cô nàng đã chọn bộ trang phục cực kỳ đơn giản khi diện một chiếc áo thun crop-top để lộ vòng eo “con kiến” cùng chiếc áo vest đen tuyền cùng màu với chiếc quần tây cùng màu ống rộng vô cùng hợp thời trang. Vẻ đẹp quyến rũ nhưng vẫn có nét trẻ con, năng động của Se-jeong cũng nổi bật không kém sắc trời Tây và khung cảnh cổ điển xung quanh.

Ảnh : Instagram 'clean_0828'

Trước đó, Kim Se-jeong nhận được rất nhiều tình cảm thông qua vai diễn đa màu sắc Shin Ha-ri trong bộ phim chuyển thể từ webtoon cực kỳ ăn khách của đài SBS ‘A Business Proposal - Hẹn hò chốn công sở’.

Kim Se-jeong cũng đã xác nhận sẽ vào vai Onmaum, nhân vật chính của bộ drama mới “Today Webtoon” của đài SBS. 'Today Webtoon' là một bộ phim truyền hình nói về câu chuyện của một cựu vận động viên judo, Onmaum - người phải vật lộn với đời để trở thành một biên tập viên webtoon sau khi từ bỏ việc tập luyện dẫn đến bị thương và cuối cùng đã nhận được một công việc mới trong bộ phận biên tập của Webtoon.