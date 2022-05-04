"Nữ thần thế hệ mới" - Han So-hee bất chấp mọi góc chụp vẫn khoe được vẻ đẹp xuất thần, không góc chết

Sao quốc tế 04/05/2022 16:59

“Nàng bướm” Han So-hee khoe vẻ đẹp quyến rũ trong những bức ảnh hậu trường.

Chiều 3/5, “Nữ thần thế hệ mới” Han So-hee đã đăng một vài bức ảnh lên Instagram cá nhân của mình. Có vẻ như cô nàng đang chụp hình quảng cáo cho một thương hiệu nổi tiếng. Nữ thần của chúng ta mỉm cười nhẹ và tạo dáng cực dễ thương bên chiếc ghế sofa đệm màu hồng với view cửa sổ “đỉnh của chóp” phía sau.

'Nữ thần thế hệ mới' - Han So-hee bất chấp mọi góc chụp vẫn khoe được vẻ đẹp xuất thần, không góc chết - Ảnh 1

Chúng ta cũng không nên bỏ qua bức ảnh selfie đẹp không góc chết của cô nàng đang nhìn chằm chằm vào máy ảnh trong một không gian là một căn phòng gỗ nào đó mang hướng cổ điển. Han So-hee mặc chiếc áo chấm bi trắng nền đen rất hợp với màu căn phòng, nhưng cũng không thể đánh bại được nhan sắc “đỉnh cao” của nàng bướm xinh đẹp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, cổ thon dài của Han So-hee cùng đôi mắt sâu hút hồn nên người hâm mộ phản ứng rất tích cực trong phần bình luận, trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của cô nàng: "Đây chính là vẻ đẹp không cần ánh sáng tự nhiên hay ánh sáng", "Chị đẹp quá đi, phát điên mất thôi." 

'Nữ thần thế hệ mới' - Han So-hee bất chấp mọi góc chụp vẫn khoe được vẻ đẹp xuất thần, không góc chết - Ảnh 2
Ảnh : Instagram 'xeesoxee'

Hiện tại, Han So-hee đang xuất hiện trong series phim của Disney + mang tên 'Soundtrack # 1' cùng với nam diễn viên Park Hyung-sik.

'Nữ thần thế hệ mới' - Han So-hee bất chấp mọi góc chụp vẫn khoe được vẻ đẹp xuất thần, không góc chết - Ảnh 3
Han So-hee và chàng diễn viên điển trai Park Hyung-sik

Năm ngoái, cô nàng đã mang về cho mình thêm một lượng fan hâm mộ nhờ bộ phim của đài JTBC kết hợp với Netflix “Nevertheless - Dẫu biết” trong vai Yu Na-bi cùng nam diễn viên điển trai Song Kang trong vai Park Jae-eon.

'Nữ thần thế hệ mới' - Han So-hee bất chấp mọi góc chụp vẫn khoe được vẻ đẹp xuất thần, không góc chết - Ảnh 4
Cặp đôi gây nhiều sóng gió đến cho người xem trong bộ phim 'Nevertheless'
"Nàng bướm" Han So-hee khoe làn da trắng như ngọc trai để lộ bờ vai quyến rũ khiến bao người xao xuyến con tim

"Nàng bướm" Han So-hee khoe làn da trắng như ngọc trai để lộ bờ vai quyến rũ khiến bao người xao xuyến con tim

Nữ diễn viên Han So-hee khoe vẻ đẹp hoàn mỹ qua ảnh selfie của mình trên MXH.

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