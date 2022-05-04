Chiều 3/5, “Nữ thần thế hệ mới” Han So-hee đã đăng một vài bức ảnh lên Instagram cá nhân của mình. Có vẻ như cô nàng đang chụp hình quảng cáo cho một thương hiệu nổi tiếng. Nữ thần của chúng ta mỉm cười nhẹ và tạo dáng cực dễ thương bên chiếc ghế sofa đệm màu hồng với view cửa sổ “đỉnh của chóp” phía sau.

Chúng ta cũng không nên bỏ qua bức ảnh selfie đẹp không góc chết của cô nàng đang nhìn chằm chằm vào máy ảnh trong một không gian là một căn phòng gỗ nào đó mang hướng cổ điển. Han So-hee mặc chiếc áo chấm bi trắng nền đen rất hợp với màu căn phòng, nhưng cũng không thể đánh bại được nhan sắc “đỉnh cao” của nàng bướm xinh đẹp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, cổ thon dài của Han So-hee cùng đôi mắt sâu hút hồn nên người hâm mộ phản ứng rất tích cực trong phần bình luận, trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của cô nàng: "Đây chính là vẻ đẹp không cần ánh sáng tự nhiên hay ánh sáng", "Chị đẹp quá đi, phát điên mất thôi."