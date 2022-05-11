"Thiếu nữ Jeju" - Jisoo (BLACKPINK) xinh xắn đáng yêu như gái đôi mươi, vi vu tại đảo "thiên đường" ở Hàn

Cô chị cả Jisoo (BLACKPINK) hút hồn người hâm mộ với biểu cảm đáng yêu, ngây thơ trong chuyến đi chơi tại đảo Jeju.

Tối 10/5, Jisoo đã đăng dòng chữ "Thiếu nữ Jeju" cùng với một số bức ảnh trên Instagram cá nhân của mình. Ảnh : Instagram 'sooyaaa__' Trong ảnh, Jisoo diện phong cách đơn giản, nhẹ nhàng với hai màu trắng-đen làm chủ đạo. Cô nàng lựa chọn một chiếc áo thun đen không tay và chiếc chân váy trắng ngắn, kết hợp cùng chiếc áo khoác sọc trắng đen và chiếc mũ lưỡi chai màu đen, set đồ tuy đơn giản nhưng lại rất hợp thời trang. Đồng thời, cô nàng cũng thể hiện được phong cách năng động, trẻ trung, vô cùng phù hợp với chuyến đi mùa hè này.

Ảnh : Instagram 'sooyaaa__' Đặc biệt, Jisoo “ngầm” khoe vẻ quyến rũ của một tiểu thư nhà “quyền quý” với 7749 sắc thái biểu cảm. Mái tóc được thắt hai bím, cùng nụ cười tươi tắn dễ thương và biểu cảm đáng yêu đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ. Những người hâm mộ để lại nhiều phản ứng khác nhau như “Idol của em đẹp xỉu", “Jisoo dễ thương quá đi” và “nữ thần của lòng em”. Ảnh : Instagram 'sooyaaa__' Jisoo là thành viên thứ ba trong 4 cô nàng Hắc-Hường đạt được hơn 60 triệu người theo dõi trên Instagram cá nhân tính đến ngày 8/5 vừa qua, điều này đã chứng tỏ mức độ nổi tiếng toàn cầu của cô ấy.

Ảnh : Instagram 'sooyaaa__' Ngày 30/4 vừa qua, Jisoo đã tham dự sự kiện thời trang cao cấp “Dior Fall 2022” được tổ chức tại trường nữ sinh danh giá - Ewha ở trung tâm Seoul, Hàn Quốc trong bộ đầm đen quyền lực khiến ai nấy cũng phải “trầm trồ" trước vẻ đẹp cuốn hút ấy. Ảnh : Instagram 'sooyaaa__' Năm ngoái, chị cả BLACKPINK - Jisoo đã có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp làm nghệ thuật của mình trong bộ phim Snowdrop - Hoa tuyết điểm cùng với nam diễn viên điển trai Jung Hae-in và nhận được rất nhiều lời khen có cánh từ người hâm mộ và người quen. Poster phim Snowdrop - Hoa tuyết điểm (2021) của đài JTBC

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thieu-nu-jeju-jisoo-blackpink-xinh-xan-dang-yeu-nhu-gai-doi-muoi-vi-vu-tai-dao-thien-duong-o-han-467934.html