"Thiếu nữ Jeju" - Jisoo (BLACKPINK) xinh xắn đáng yêu như gái đôi mươi, vi vu tại đảo "thiên đường" ở Hàn

Sao quốc tế 11/05/2022 15:27

Cô chị cả Jisoo (BLACKPINK) hút hồn người hâm mộ với biểu cảm đáng yêu, ngây thơ trong chuyến đi chơi tại đảo Jeju.

Tối 10/5, Jisoo đã đăng dòng chữ "Thiếu nữ Jeju" cùng với một số bức ảnh trên Instagram cá nhân của mình.

'Thiếu nữ Jeju' - Jisoo (BLACKPINK) xinh xắn đáng yêu như gái đôi mươi, vi vu tại đảo 'thiên đường' ở Hàn - Ảnh 1
Ảnh : Instagram 'sooyaaa__'

Trong ảnh, Jisoo diện phong cách đơn giản, nhẹ nhàng với hai màu trắng-đen làm chủ đạo. Cô nàng lựa chọn một chiếc áo thun đen không tay và chiếc chân váy trắng ngắn, kết hợp cùng chiếc áo khoác sọc trắng đen và chiếc mũ lưỡi chai màu đen, set đồ tuy đơn giản nhưng lại rất hợp thời trang. Đồng thời, cô nàng cũng thể hiện được phong cách năng động, trẻ trung, vô cùng phù hợp với chuyến đi mùa hè này.

'Thiếu nữ Jeju' - Jisoo (BLACKPINK) xinh xắn đáng yêu như gái đôi mươi, vi vu tại đảo 'thiên đường' ở Hàn - Ảnh 2
Ảnh : Instagram 'sooyaaa__'

Đặc biệt, Jisoo “ngầm” khoe vẻ quyến rũ của một tiểu thư nhà “quyền quý” với 7749 sắc thái biểu cảm. Mái tóc được thắt hai bím, cùng nụ cười tươi tắn dễ thương và biểu cảm đáng yêu đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ. Những người hâm mộ để lại nhiều phản ứng khác nhau như “Idol của em đẹp xỉu", “Jisoo dễ thương quá đi” và “nữ thần của lòng em”.

'Thiếu nữ Jeju' - Jisoo (BLACKPINK) xinh xắn đáng yêu như gái đôi mươi, vi vu tại đảo 'thiên đường' ở Hàn - Ảnh 3
Ảnh : Instagram 'sooyaaa__'

Jisoo là thành viên thứ ba trong 4 cô nàng Hắc-Hường đạt được hơn 60 triệu người theo dõi trên Instagram cá nhân tính đến ngày 8/5 vừa qua, điều này đã chứng tỏ mức độ nổi tiếng toàn cầu của cô ấy.

'Thiếu nữ Jeju' - Jisoo (BLACKPINK) xinh xắn đáng yêu như gái đôi mươi, vi vu tại đảo 'thiên đường' ở Hàn - Ảnh 4
Ảnh : Instagram 'sooyaaa__'

Ngày 30/4 vừa qua, Jisoo đã tham dự sự kiện thời trang cao cấp “Dior Fall 2022” được tổ chức tại trường nữ sinh danh giá - Ewha ở trung tâm Seoul, Hàn Quốc trong bộ đầm đen quyền lực khiến ai nấy cũng phải “trầm trồ" trước vẻ đẹp cuốn hút ấy.

'Thiếu nữ Jeju' - Jisoo (BLACKPINK) xinh xắn đáng yêu như gái đôi mươi, vi vu tại đảo 'thiên đường' ở Hàn - Ảnh 5

'Thiếu nữ Jeju' - Jisoo (BLACKPINK) xinh xắn đáng yêu như gái đôi mươi, vi vu tại đảo 'thiên đường' ở Hàn - Ảnh 6
Ảnh : Instagram 'sooyaaa__'

Năm ngoái, chị cả BLACKPINK - Jisoo đã có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp làm nghệ thuật của mình trong bộ phim Snowdrop - Hoa tuyết điểm cùng với nam diễn viên điển trai Jung Hae-in và nhận được rất nhiều lời khen có cánh từ người hâm mộ và người quen.

'Thiếu nữ Jeju' - Jisoo (BLACKPINK) xinh xắn đáng yêu như gái đôi mươi, vi vu tại đảo 'thiên đường' ở Hàn - Ảnh 7
Poster phim Snowdrop - Hoa tuyết điểm (2021) của đài JTBC
Từ khóa:   Jisoo (Blackpink) Kbiz sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Quên đi hình ảnh quái dị, độc lạ thông thường, Sandara Park (2NE1) diện chiếc đầm sang trọng khoe đường cong gợi cảm hút mắt người nhìn

Quên đi hình ảnh quái dị, độc lạ thông thường, Sandara Park (2NE1) diện chiếc đầm sang trọng khoe đường cong gợi cảm hút mắt người nhìn

"Chị cả BLACKPINK" - Jisoo diện đầm hiệu tone đen quyền lực khiến người hâm mộ điên đảo vì quá sang trọng và quý phái

"Chị cả BLACKPINK" - Jisoo diện đầm hiệu tone đen quyền lực khiến người hâm mộ điên đảo vì quá sang trọng và quý phái

Lisa (BLACKPINK) - "Cô gái bên hoa anh đào" khoe vẻ đẹp xinh tươi như búp bê Barbie - Ngoại hình mới này có phải là hint cho sự trở lại của Girl Group 'hàng top K-pop' không?

Lisa (BLACKPINK) - "Cô gái bên hoa anh đào" khoe vẻ đẹp xinh tươi như búp bê Barbie - Ngoại hình mới này có phải là hint cho sự trở lại của Girl Group 'hàng top K-pop' không?

Jennie (BLACKPINK) xuất hiện trên Instagram cá nhân với màu tóc mới - Đây có phải là hint cho sự trở lại của BLACKPINK không?

Jennie (BLACKPINK) xuất hiện trên Instagram cá nhân với màu tóc mới - Đây có phải là hint cho sự trở lại của BLACKPINK không?

Top 5 nghệ sĩ có sức ảnh hưởng khủng nhất trên Instagram, bất ngờ với vị trí của Lisa (BLACKPINK)

Top 5 nghệ sĩ có sức ảnh hưởng khủng nhất trên Instagram, bất ngờ với vị trí của Lisa (BLACKPINK)

Diện trang phục đơn giản, Jennie vẫn khiến netizen phát sốt thì gương mặt xinh như búp bê, thân hình lại nóng bỏng chẳng kém cạnh siêu mẫu

Diện trang phục đơn giản, Jennie vẫn khiến netizen phát sốt thì gương mặt xinh như búp bê, thân hình lại nóng bỏng chẳng kém cạnh siêu mẫu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 28 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 58 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 28 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?