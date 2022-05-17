"Thánh nữ nhạc ballad" - IU đón sinh nhật tuổi 30 với phong cách thời trang tưởng rằng chỉ mới "3 tuổi"

Tối 16/5, IU đã đăng một vài bức ảnh tổ chức tiệc sinh nhật trên tài khoản Instagram cá nhân của mình cùng dòng trạng thái "Năm của mình đến rồi, sinh nhật của mình chính là hôm nay nè".

IU chụp ảnh selfie trong xe hơi rồi lại chụp trước gương tại một căn phòng nào đó có vẻ như là phòng tập riêng cùng với bạn bè thân thiết. Mỹ nữ 30 tuổi mà cứ ngỡ chỉ mới “bé lên 3” trong hai bộ trang phục cực kỳ trẻ con và đáng yêu, đúng theo phong cách năng động, trẻ trung của IU.

Tuy set đồ có phần đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp không ai sánh bằng khi cô nàng đã “biến tấu” lại trang phục của mình theo phong cách năng động hơn như áo thun hoạ tiết độc đáo, áo cardigan sọc đen-kem với kiểu tóc dài ngang vai cúp theo kiểu đuôi cá trông rất hợp với khuôn mặt “baby-girl” của cô nàng.

Bức ảnh cosplay (diện trang phục tạo hình nhân vật nào đó) thể hiện “độ lầy” của IU tuy đã bước sang tuổi 30 nhưng tâm hồn vẫn còn bay bổng, rất “chất chơi”.

Ảnh : Instagram 'dlwlrma'

Phía công ty quản lý chia sẻ: "Rất nhiều người hâm mộ đã chúc mừng sinh nhật IU, cô ấy đã trao trái tim của mình, gửi gắm yêu thương đến cho mọi nơi và mọi người, khiến sinh nhật của cô ấy trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.”

Trong khi đó, IU đã tham gia diễn xuất cùng với nhiều diễn viên tên tuổi như Song Kang-ho, Kang Dong-won, Bae Doo-na, Lee Joo-young trong một bộ phim mới của đạo diễn Hirokazu Koreeda mang tên ‘Broker’, và may mắn đã mỉm cười đến cả đoàn làm phim khi bộ phim được lọt vào phần tranh giải của Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 75 sẽ được tổ chức ngày 17/5. Theo nhiều nguồn tin cho biết, IU cũng sẽ xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Cannes. ‘Broker’ sẽ được công chiếu chính thức tại Hàn Quốc vào ngày 8/6 sắp tới.