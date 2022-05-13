"Giọng ca chính của Davichi" - Lee Hae-ri xác nhận sẽ lên xe bông vào tháng 7 sắp tới cùng bạn trai không phải là người nổi tiếng

Sao quốc tế 13/05/2022 16:24

Chị cả Davichi - Lee Hae-ri chính thức lên tiếng kết hôn và sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp trong tháng 7 sắp tới.

Vào 11/5 vừa qua, công ty quản lý của Davichi - Wake One đã thông báo lên MXH tin tức về việc kết hôn của Lee Hae-ri và xác nhận sự thật về tin vui này. Công ty cho biết: "Lee Hae-ri (Davichi) sẽ tổ chức đám cưới với người yêu của cô ấy vào tháng 7 sắp tới. Đám cưới sẽ được tổ chức theo quy mô nhỏ với sự tham gia của gia đình, họ hàng, bạn bè và người quen."

'Giọng ca chính của Davichi' - Lee Hae-ri xác nhận sẽ lên xe bông vào tháng 7 sắp tới cùng bạn trai không phải là người nổi tiếng - Ảnh 1
Ảnh : Wake One

Công ty Wake One cũng thông tin thêm rằng: “Chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin về chú rể cũng như chi tiết lễ cưới vì đảm bảo tính riêng tư cho cả cô dâu lẫn chú rể. Chàng trai may mắn này không phải là người nổi tiếng và gia đình hai bên muốn có một đám cưới diễn ra suôn sẻ, êm đẹp, chúng tôi mong các bạn thông cảm về sự khó khăn, thay vào đó mong các bạn có thể chúc phúc cho cô gái của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn."

'Giọng ca chính của Davichi' - Lee Hae-ri xác nhận sẽ lên xe bông vào tháng 7 sắp tới cùng bạn trai không phải là người nổi tiếng - Ảnh 2
Ảnh : Wake One

Cùng ngày, Lee Hae-ri đã đăng một bức thư viết tay dài trên Instagram của mình để thông báo với người hâm mộ về việc kết hôn và buổi lễ đám cưới. Trong bức thư tay ghi rằng: "Tôi vẫn chưa tin vào sự thật nhưng tôi thật sự sắp kết hôn rồi. Khi chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi rất hạnh phúc và cười rất nhiều. Anh ấy là một người rất tốt, có nhiều thứ đáng để học hỏi từ anh ấy. Cô dâu tương lai của chúng ta đã bày tỏ tình cảm, tâm tư của mình dành cho chồng sắp cưới của mình: “Tôi sẽ trân trọng và ở bên cạnh anh ấy suốt cả đời.”

'Giọng ca chính của Davichi' - Lee Hae-ri xác nhận sẽ lên xe bông vào tháng 7 sắp tới cùng bạn trai không phải là người nổi tiếng - Ảnh 3
Ảnh : Wake One

Lee Hae-ri cũng nói thêm: “Tuy tôi sắp có thêm một mái ấm cho riêng mình nhưng điều đó không khiến tôi dừng bước trên con đường nghệ thuật. Sau này, Lee Hae-ri của Davichi sẽ tiếp tục hát tại vị trí đó, vẫn cười và trò chuyện vui vẻ với Min Kyung. Ngoài ra, cô nàng cũng nhắn gửi yêu thương đến cho cộng đồng fan hâm mộ của Davichi rằng: "Mình luôn cảm thấy biết ơn các bạn vì luôn yêu mến và ủng hộ chúng mình vô điều kiện. Chúng ta hãy cùng chờ đợi ngày trình diễn trực tiếp trên sân khấu âm nhạc và chúng mình sẽ mang lại một sản phẩm album tuyệt vời đến cho các bạn fan yêu dấu".

'Giọng ca chính của Davichi' - Lee Hae-ri xác nhận sẽ lên xe bông vào tháng 7 sắp tới cùng bạn trai không phải là người nổi tiếng - Ảnh 4
Ảnh Concept trong album mới sắp ra mắt của Davichi

Davichi ra mắt vào tháng 2 năm 2008 với tư cách là một nhóm nhạc nữ gồm hai thành viên gồm Kang Min-kyung và Lee Hae-ri dưới công ty chủ quản là công ty giải trí nổi tiếng nhất nhì Kbiz MMO Entertainment. Sau khi phát hành một số ca khúc hit như 'Love and War', '8282' và 'Don't Say Goodbye', nhóm đã nhận được sự yêu thích từ rất nhiều người nghe.

'Giọng ca chính của Davichi' - Lee Hae-ri xác nhận sẽ lên xe bông vào tháng 7 sắp tới cùng bạn trai không phải là người nổi tiếng - Ảnh 5

Trong đêm nhạc hữu nghị Việt Hàn được tổ chức năm 2012, sự kết hợp ăn ý giữa Davichi và nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã tạo nên bản song ca Hoang Mang và mang lại nhiều lời khen có cánh từ cộng đồng giới trẻ Việt. Với giọng ca trong trẻo, cao vút và rõ lời, cảm xúc mà Davichi truyền tải trong lời bài hát không thua kém gì so với chủ nhân của bản hit.

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