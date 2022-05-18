Trong khi nữ diễn viên Kim Sae-ron (22 tuổi) đang bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng say rượu, một bức ảnh hiện trường vụ tai nạn của Kim đã được đăng tải trên một cộng đồng mạng.

Trong khi nữ diễn viên Kim Sae Ron (22 tuổi) đang bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng say rượu, một bức ảnh hiện trường vụ tai nạn của Kim đã được đăng tải trên một cộng đồng mạng.

nữ diễn viên Kim Sae Ron

Theo sở cảnh sát Gangnam, Seoul vào 8 giờ sáng ngày 18, Kim Sae-ron đang lái xe ở Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul đã đâm vào lan can và cây bên đường hơn 3 lần.

Sau vụ tai nạn này khắp mạng xã hội lan truyền một bài báo có tiêu đề 'Một diễn viên điện ảnh được cho là đã lái xe trong tình trạng say rượu' và nhanh chóng được chia sẻ một cách chóng mặt.

Chủ nhân của bức ảnh chia sẻ "Cô ấy tông vào nó rất mạnh" Theo bức ảnh, các khung đỡ của máy biến áp đã bị đổ nát và lật tung một cách trầm trọng do ảnh hưởng của cú tông xe.

Bức ảnh đã lan truyền trên mạng một cách nhanh chóng

Bức ảnh được lan truyền sang các cộng đồng khác và trong quá lúc đó cũng có một một cư dân mạng đã nói thêm "Cô ấy va phải một máy biến áp và đẩy nó quá đó". Người này cũng cho biết thêm "Theo lời kể của nhân chứng chụp ảnh thì "Theo lời người chứng kiến ở đó, bộ giảm chấn cũng bị rơi ra và vỡ nát".

Một người qua đường vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn cho biết chiếc SUV đã đâm vào lan can bảo vệ nhiều lần và cảnh sát đã được điều động đến.

Một quan chức cảnh sát cho biết "Chúng tôi sẽ xác nhận các cáo buộc có chính xác hay không sau khi kiểm tra máu của người lái xe."

(Theo Natenews)

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