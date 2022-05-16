Bộ ba bạn thân dính tin đồn bất hòa khi Gong Hyo Jin và Jung Ryeo Won không có mặt trong đám cưới của Son Dam Bi

Tín hiệu tình bạn giữa bộ ba bạn thân Son Dam Bi, Jung Ryeo Won và Gong Hyo-jin đang xảy ra bất hòa khi hai người bạn thân nhất đã không có mặt trong đám cưới của Son Dam Bi.

Vào ngày 13, Son Dam Bi đã tổ chức đám cưới ngoài trời với Lee Kyu Hyuk tại khách sạn Grand Hyatt ở Yongsan-gu, Seoul. Lễ cưới có sự tham dự của bạn thân nhất của Lee Kyu Hyuk, phát thanh viên Lee Dong Geun của đài KBS N Sports. Ca sĩ Psy hát "Celebrity", Jo Kwon và Lim Seul Ong (2AM) hát "This Song" cho bài hát chúc mừng. Người mẫu kiêm diễn viên Kang Seung Hyun là người đã bắt được hoa cưới của Son Dam Bi và rất nhiều khách mời bao gồm Seo Jang Hoon, vợ chồng In Gyo Jin và So Yi Hyeon, Baek Ji Young, Kim Heung Guk, Park Na Rae, Kim Ho Young, Ahn Young Mi và Im Soo Hyang đã đến tham dự hôn lễ hoành tráng này.

Kang Seung Hyon (Instagram) Sau đám cưới Son Dam Bi lại vướng tin đồn bất hòa với bạn thân do Jung Ryeo Won, Gong Hyo Jin, Kim So Yeon và Im Soo Mi đã không đến tham dự đám cưới. Những người bạn này rất tự hào về tình bạn thân thiết của mình khi xuất hiện trong chương trình 'I Live Alone'. Tuy nhiên, Jung Ryeo Won, Gong Hyo Jin, Kim So Yeon và Im Soo Mi đều không tham dự đám cưới của Son Dam Bi và mọi người đồn đoán rằng mối quan hệ có thể đã trở nên rạn nứt vì Son Dam Bi và Jung Ryeo Won vướng vào tin đồn 'đào mỏ' vào năm ngoái. Ảnh minh họa: Internet

Vào tháng 1, Son Dam-bi đã đăng một bức thư viết tay để kết hôn thông qua SNS của mình. Và những người bạn thân như Jung Ryeo Won, Gong Hyo Jin, Kim So Yeon và Im Soo Mi đều chúc mừng tin kết hôn của Son Dam Bi bằng lượt 'like'. Gong Hyo Jin cũng đã nhấp vào 'like' trên một bài đăng trên SNS có video về ngày cưới của Son Dam Bi của một người quen. Ngoài ra, công ty quản lý của Jung Ryeo Won cho biết vào ngày 13 rằng có một bộ phim đang quay ở Chuncheon, Gangwon-do và Gong Hyo Jin có lịch quay phim trong thời điểm đó vì vậy không thể đến tham dự được. (Theo Heraldcorp)

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