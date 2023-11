Bộ ba bạn thân dính tin đồn bất hòa khi Gong Hyo Jin và Jung Ryeo Won không có mặt trong đám cưới của Son Dam Bi

Người mẫu kiêm diễn viên Kang Seung Hyun là người đã bắt được hoa cưới của Son Dam Bi và rất nhiều khách mời bao gồm Seo Jang Hoon, vợ chồng In Gyo Jin và So Yi Hyeon, Baek Ji Young, Kim Heung Guk, Park Na Rae, Kim Ho Young, Ahn Young Mi và Im Soo Hyang đã đến tham dự hôn lễ hoành tráng này.

Kang Seung Hyon (Instagram)

Sau đám cưới Son Dam Bi lại vướng tin đồn bất hòa với bạn thân do Jung Ryeo Won, Gong Hyo Jin, Kim So Yeon và Im Soo Mi đã không đến tham dự đám cưới. Những người bạn này rất tự hào về tình bạn thân thiết của mình khi xuất hiện trong chương trình 'I Live Alone'. Tuy nhiên, Jung Ryeo Won, Gong Hyo Jin, Kim So Yeon và Im Soo Mi đều không tham dự đám cưới của Son Dam Bi và mọi người đồn đoán rằng mối quan hệ có thể đã trở nên rạn nứt vì Son Dam Bi và Jung Ryeo Won vướng vào tin đồn 'đào mỏ' vào năm ngoái.