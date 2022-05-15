Son Dam Bi phản bác tin đồn bất hòa với Jung Ryeo Won

Sao quốc tế 15/05/2022 17:53

Ca sĩ kiêm diễn viên Son Dam Bi phản bác những tin đồn về mối bất hòa với những người bạn thân nhất của cô trong ngành giải trí, chẳng hạn như Jung Ryeo Won và Gong Hyo Jin là một điều vô lý.

Ca sĩ kiêm diễn viên Son Dam Bi phản bác những tin đồn về mối bất hòa với những người bạn thân nhất của cô trong ngành giải trí, chẳng hạn như Jung Ryeo WonGong Hyo Jin là một điều vô lý.

Vào ngày 15, Son Dam Bi đã đăng trên Instagram của mình rằng "Cảm ơn rất nhiều những người tôi yêu quý đã đến dự đám cưới của chúng tôi. Đó là một ngày thực sự hạnh phúc". 

Son Dam Bi cũng nói thêm rằng "Vào một ngày đẹp trời mà lại có quá nhiều lời nói vô lý. Xin đừng hiểu lầm chúng tôi vì điều đó hoàn toàn không đúng" và "Chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc".

Vào ngày 13, Son Dam Bi đã tổ chức đám cưới ngoài trời với Lee Kyu Hyuk tại khách sạn Grand Hyatt ở Yongsan-gu, Seoul. Lễ cưới có sự tham dự của bạn thân nhất của Lee Kyu Hyuk, phát thanh viên Lee Dong Geun của đài KBS N Sports. Ca sĩ Psy hát "Celebrity", Jo Kwon và Lim Seul Ong (2AM) hát "This Song" cho bài hát chúc mừng.

Son Dam Bi phản bác tin đồn bất hòa với Jung Ryeo Won - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Jung Ryeo Won, Gong Hyo Jin, Kim So Yeon và Im Soo Mi đều không tham dự đám cưới của Son Dam Bi. Vì vậy câu trả lời "Thật vô lý" dường như là để trả lời cho những tin đồn bất hòa giữa những người bạn thân đã dấy lên sau đám cưới.

Trước đó, có thông tin cho rằng Jung Ryeo-won và Gong Hyo-jin không thể tham dự lễ cưới do bận quay phim tại địa phương.

(Theo SBS)

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Từ khóa:   Son Dam Bi Jung Ryeo Won Gong Hyo Jin

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