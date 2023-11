GOT7 trở lại đường đua với bộ ảnh thông báo sắp ra mắt album mới và tổ chức họp fan

Album này bao gồm ca khúc chủ đề và tự sáng tác của JAY B 'NANANA', cũng như 'TRUTH', 'Drive Me To The Moon', 'TWO', 'Don't Care About Me' và 'Don't Leave Me Alone'. Sáu bài hát là cả quá trình nỗ lực của cả nhóm trong những tháng vừa qua.

Và thêm nữa, trước khi phát hành mini-album mới 'GOT7' vào ngày 23, GOT7 sẽ tổ chức 'GOT7 HOMECOMING 2022 FanCon' trong hai ngày từ 21-22 và gặp gỡ người hâm mộ.

(Theo Joong Ang)