GOT7 trở lại đường đua với bộ ảnh thông báo sắp ra mắt album mới và tổ chức họp fan

Nhóm GOT7 tung bộ ảnh concept cho album mới thông báo sẽ comeback vào ngày 23.

Vào 0h ngày 16/5 trên trang SNS chính thức của nhóm, GOT7 (JAY B, Mark, Jackson, Jinyoung, Youngjae, BamBam, Yugyeom) đã tung ra một bộ ảnh theo concept tươi sáng nhẹ nhàng để thông báo về sự trở lại của nhóm sau một thời gian dài vắng bóng. Nguồn: OSEN DB Bức ảnh được công bố cho thấy GOT7 mặc trang phục kết hợp hai màu xanh, đen với concept GOT7'S HOUSE 'PACKING UP thuộc mini album 'GOT7'. Bộ ảnh giúp cho người xem cảm nhận được họ là những người sắp chuyển đến một ngôi nhà mới xây. Với ánh mắt háo hức và biểu cảm đầy tò mò trong một không gian được bọc bằng nhựa trong suốt. Điều này đã khiến người hâm mộ đầy chờ mong với mini album lần này của nhóm.

Ngoài ra, trong các bức ảnh cá nhân được tung ra các thành viên đều nổi bật với tạo hình nổi bật cùng vẻ ngoài cuốn hút. Nguồn: OSEN DB Nguồn: OSEN DB Nguồn: OSEN DB Nguồn: OSEN DB Nguồn: OSEN DB Nguồn: OSEN DB GOT7 sẽ phát hành mini album mới 'GOT7' vào ngày 23. Album 'GOT7' là album trùng với tên nhóm thể hiện đây là một album ý nghĩa đánh dấu bước khởi đầu mới của cả nhóm trong những ngày tiếp theo. Mong rằng các bạn có thể cảm nhận được màu sắc âm nhạc và sự trưởng thành của GOT7 thông qua nó.

Album này bao gồm ca khúc chủ đề và tự sáng tác của JAY B 'NANANA', cũng như 'TRUTH', 'Drive Me To The Moon', 'TWO', 'Don't Care About Me' và 'Don't Leave Me Alone'. Sáu bài hát là cả quá trình nỗ lực của cả nhóm trong những tháng vừa qua. Và thêm nữa, trước khi phát hành mini-album mới 'GOT7' vào ngày 23, GOT7 sẽ tổ chức 'GOT7 HOMECOMING 2022 FanCon' trong hai ngày từ 21-22 và gặp gỡ người hâm mộ. (Theo Joong Ang)

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/got7-tro-lai-duong-dua-voi-bo-anh-thong-bao-sap-ra-mat-album-moi-va-to-chuc-hop-fan-469128.html