Có thể bạn chưa biết, hôm nay (18/05) là ngày ra mắt 3 bài hát đi vào 'lịch sử các ca khúc cực hot' của K-POP

3 bài hát K-POP này đã được phát hành vào ngày 18/05 và nhanh chóng trở thành những bản hit đình đám trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc.

1. "Juliette" của SHINee (2009.5.18)

"Juliette" là ca khúc thứ 2 trong mini album 'ROMEO' của nhóm nhạc SHINee được phát hành vào ngày 18 tháng 5 năm 2009. Bài hát được sáng tác bởi Sigvardt, Mikkel Reme, Sean Jay, Mich Hansen, Joseph Belmaati, v.v. với phần lời được viết bởi thành viên Jonghyun.

"Fake Love" được sáng tác bởi "Hitman" Bang, RM và Pdogg và cũng là nhà sản xuất ca khúc. Phiên bản tiếng Hàn được phát hành bởi công ty Big Hit Entertainment vào ngày 18 tháng 5 năm 2018, đây là bài hát chủ đề trong album phòng thu thứ ba của nhóm có tên Love Yourself: Tear (2018).

"Fake Love" phiên bản Hàn Quốc sau khi ra mắt đã chiếm được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhạc số Gaon và vị trí số 10 trên Bảng xếp hạnh Billboard Hot 100. Phiên bản tiếng Nhật của ca khúc cũng đạt được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn Oricon, trở thành đĩa đơn bán chạy thứ 12 tại Nhật Bản vào năm 2018.

3. SHINee - "View" (2015.5.18)

"View" là ca khúc thứ 3 trong full album thứ 4 của SHINee có tên 'ODD' được phát hành vào ngày 18 tháng 5 năm 2015. Bài hát được sáng tác bởi LDN Noise, Ryan S. Jhun và Adrian Mckinnon với phần lời được viết bởi cố ca sĩ Jonghyun. Sau khoảng thời gian đẩy mạnh quảng bá tại Nhật.

Theo Allkpop

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-the-ban-chua-biet-hom-nay-18-05-la-ngay-ra-mat-3-bai-hat-di-vao-lich-su-cac-ca-khuc-cuc-hot-cua-k-pop-469569.html