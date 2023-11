9 thiên thần nhà JYP - TWICE 'rủ nhau' mở tài khoản Instagram, fan hâm mộ 'hóng' xem các nàng sẽ 'quậy' thế nào trên trang mạng xã hội siêu hot này

Tất cả các thành viên của TWICE đều đã sở hữu cho mình tài khoản Instagram cá nhân vào ngày hôm nay.

Vào ngày 17 tháng 5, tất cả 9 thành viên của nhóm nhạc nữ toàn cầu TWICE cuối cùng đã chính thức sở hữu tài khoản Instagram cá nhân của mình, sau gần 7 năm kể từ khi họ ra mắt vào năm 2015.

Tên tài khoản của các thành viên lần lượt như sau:

1. Nayeon: @ nayeonyny

2. Jeongyeon: @ jy_piece

3. Momo: @ momo

4. Sana: @ m.by__sana

5. Jihyo: @ _zyozyo

6. Mina: @ mina_sr_my

7. Dahyun: @ dahhyunnee

8. Chaeyoung: @ chaeyo.0

9. Tzuyu: @ thinkaboutzu

TWICE là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập bởi công ty JYP Entertainment. Nhóm bao gồm 9 thành viên: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu. TWICE chính thức ra mắt vào ngày 20 tháng 10 năm 2015, với EP The Story Begins.

Vào tháng 5 này, TWICE đã tổ chức 2 đêm encore trong khuân khổ chuyến lưu diễn thứ III tại Sân vân động BANC OF CALIFORNIA. Nhờ đó, các công chúa nhà JYP đã trở thành nhóm nhạc nữ KPOP đầu tiên có concert diễn ra sân vận động này và là nhóm nhạc KPOP thứ 2 làm được điều đó.

