Netizen mở cuộc bình chọn "Ai là em út sáng giá của nhà JYP?": Kết quả nhận được sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ

Vào ngày 15 tháng 5, một cư dân mạng đã mở một cuộc thảo luận trên cộng đồng trực tuyến nổi tiếng của Hàn Quốc về chủ đề "Ai sẽ là maknae biểu tượng cho nhà JYP Entertainment?".

Ban đầu bài viết chỉ là một dạng thảo luận ý kiến với nội dung: "Thành viên nào bạn sẽ nghĩ đến đầu tiên khi nhắn đến maknae của công ty JYP?". Một số 'em út' của các nhóm nhạc nhà JYP lần lượt được nhắc đến như: Sohee của Wonder Girls, Suzy của Miss A, Tzuyu của TWICE, Yuna - ITZY và Kyujin - NMIXX. Cư dân mạng này cho biết: "Khi nhắc đến em út của nhóm nhạc JYP, trong đầu tôi hiện lên các maknae của toàn nhóm nữ".