Netizen mở cuộc bình chọn "Ai là em út sáng giá của nhà JYP?": Kết quả nhận được sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ

Cư dân mạng đã mở một cuộc bình chọn xem đâu là 'út cưng' của nhà JYP. Kết quả cho thấy chiến thắng có vẻ thuộc sẽ thuộc về maknae của Wonder Girls.
- Son Dam Bi phản bác tin đồn bất hòa với Jung Ryeo Won
- 'Chàng vịt' Lee Jong Suk 'bảnh trai ngời ngời' trong sự kiện khai trương Prada Pop-Up Store
Vào ngày 15 tháng 5, một cư dân mạng đã mở một cuộc thảo luận trên cộng đồng trực tuyến nổi tiếng của Hàn Quốc về chủ đề "Ai sẽ là maknae biểu tượng cho nhà JYP Entertainment?".
Ban đầu bài viết chỉ là một dạng thảo luận ý kiến với nội dung: "Thành viên nào bạn sẽ nghĩ đến đầu tiên khi nhắn đến maknae của công ty JYP?". Một số 'em út' của các nhóm nhạc nhà JYP lần lượt được nhắc đến như: Sohee của Wonder Girls, Suzy của Miss A, Tzuyu của TWICE, Yuna - ITZY và Kyujin - NMIXX. Cư dân mạng này cho biết: "Khi nhắc đến em út của nhóm nhạc JYP, trong đầu tôi hiện lên các maknae của toàn nhóm nữ".
Sohee - Wonder Girls
Suzy - Miss A
Yuna - ITZY
Sau hơn 500 bình luận dưới bài đăng, tác giả đã bổ sung thêm những cái tên khác của các nhóm nam bao gồm: nam thần Chansung của 2PM, Jinwoon của 2AM, Yugyeom của GOT7, Dowoon của DAY6, và I.N của Stray Kids.
Đa số phiếu bình chọn đều dành cho cô nàng Sohee của Wonder Girls với xấp xỉ 390 phiếu.
Sohee là cô em út được người hâm mộ vô cùng yêu thích bởi những nét quyến rũ riêng sở hữu chiếc visual “đỉnh cao”. Cô nàng nhanh chóng trở thành biểu tượng trong giới K-POP với đôi má bánh bao và tính cách dễ thương. Mặt khác, thành viên nhỏ tuổi nhất Wonder Girls có thể biến hóa phù hợp với mọi thể loại concept, thậm chí trở nên vô cùng quyến rũ và trưởng thành ngay sau khi bước lên sân khấu.
Theo Allkpop