"Đẳng cấp center gen 1" - Eugene chụp ảnh mặt mộc nhưng vẫn khiến fan điên đảo bởi nụ cười thiên thần và nhan sắc đỉnh cao ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 14/05/2022 18:43

Eugene đã công bố những bức ảnh về cuộc sống hàng ngày yên bình của cô ấy.

Chiều 12/5, Eugene đã đăng vài bức ảnh về cuộc sống hàng ngày của cô với hai cô con gái xinh đẹp và bạn bè của mình trên Instagram cá nhân của cô.

Eugene đã đính kèm thêm dòng trạng thái bằng tiếng Anh “Lifelong friends share so much of precious moments and enrich each other's life~!” (Tạm dịch: Những người bạn thân thiết lâu năm cùng chia sẻ những khoảnh khắc quý giá, làm phong phú cuộc sống của nhau!

'Đẳng cấp center gen 1' - Eugene chụp ảnh mặt mộc nhưng vẫn khiến fan điên đảo bởi nụ cười thiên thần và nhan sắc đỉnh cao ở tuổi trung niên - Ảnh 1
Ảnh : Instagram 'eugene810303'

Trong những bức ảnh có sự hiện diện của Eugene và người bạn thân của cô, cùng với hai cô bé thiên thần của Eugene và cặp trai-gái của cô bạn thân. Họ đã có khoảng thời gian vui vẻ với các con, một cuộc sống hạnh phúc mà bao phụ nữ ở độ tuổi này đều mong muốn. 

'Đẳng cấp center gen 1' - Eugene chụp ảnh mặt mộc nhưng vẫn khiến fan điên đảo bởi nụ cười thiên thần và nhan sắc đỉnh cao ở tuổi trung niên - Ảnh 2

'Đẳng cấp center gen 1' - Eugene chụp ảnh mặt mộc nhưng vẫn khiến fan điên đảo bởi nụ cười thiên thần và nhan sắc đỉnh cao ở tuổi trung niên - Ảnh 3
Ảnh : Instagram 'eugene810303'

Ngoài ra, Eugene còn gây chú ý với vẻ đẹp rạng rỡ của mình ở tuổi 41. Không cần make-up đậm, nét đẹp tự nhiên của Eugene vẫn thu hút mọi ánh nhìn cùng nụ cười “thiên thần” lại một lần nữa chứng minh đẳng cấp “center gen1” của cô không một ai có thể vượt qua được.

'Đẳng cấp center gen 1' - Eugene chụp ảnh mặt mộc nhưng vẫn khiến fan điên đảo bởi nụ cười thiên thần và nhan sắc đỉnh cao ở tuổi trung niên - Ảnh 4
Ảnh : Instagram 'eugene810303'

Eugene kết hôn với nam diễn viên Ki Tae-young vào năm 2011 và họ có hai cô con gái. Họ tạo nên một mái ấm êm đềm cùng hai cô con gái đáng yêu và Eugene thường dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là đàn con thơ của mình để mang lại sự an toàn và hạnh phúc cho chúng. 

'Đẳng cấp center gen 1' - Eugene chụp ảnh mặt mộc nhưng vẫn khiến fan điên đảo bởi nụ cười thiên thần và nhan sắc đỉnh cao ở tuổi trung niên - Ảnh 5
Ảnh : SBS News

Eugene đảm nhận vai Oh Yoon-hee trong bộ phim truyền hình "Penthouse" của đài SBS đã “làm mưa làm gió” trong suốt hai năm qua và gây được nhiều sự chú ý với lối diễn xuất tuyệt vời của mình.

'Đẳng cấp center gen 1' - Eugene chụp ảnh mặt mộc nhưng vẫn khiến fan điên đảo bởi nụ cười thiên thần và nhan sắc đỉnh cao ở tuổi trung niên - Ảnh 6
Nhân vật Oh Yoon-hee do Eugene đảm nhận trong bộ phim Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu

Trước khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, Eugene từng là thành viên nhóm nhạc nữ đình đám một thời - S.E.S dưới trướng SM Entertainment. Cô còn được mệnh danh là “center gen 1 đỉnh cao” vào thời đó, hiện tại cô vẫn dành sự ủng hộ của mình cho sự trở lại của thành viên cùng nhóm - Shu, người vướng vào cuộc lùm xùm liên quan đến vỡ nợ cờ bạc gần đây.

'Đẳng cấp center gen 1' - Eugene chụp ảnh mặt mộc nhưng vẫn khiến fan điên đảo bởi nụ cười thiên thần và nhan sắc đỉnh cao ở tuổi trung niên - Ảnh 7
Nhóm S.E.S - Nhóm nhạc nữ thế hệ đầu tiên của K-pop và là "gà con để trứng vàng" một thời của SM Entertainment.
'Đẳng cấp center gen 1' - Eugene chụp ảnh mặt mộc nhưng vẫn khiến fan điên đảo bởi nụ cười thiên thần và nhan sắc đỉnh cao ở tuổi trung niên - Ảnh 8
Nhan sắc đỉnh cao của Eugene hồi trẻ khiến ai cũng ngỡ ngàng vì quá đẹp.
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