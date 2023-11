"Đẳng cấp center gen 1" - Eugene chụp ảnh mặt mộc nhưng vẫn khiến fan điên đảo bởi nụ cười thiên thần và nhan sắc đỉnh cao ở tuổi trung niên

Chiều 12/5, Eugene đã đăng vài bức ảnh về cuộc sống hàng ngày của cô với hai cô con gái xinh đẹp và bạn bè của mình trên Instagram cá nhân của cô.

Eugene đã đính kèm thêm dòng trạng thái bằng tiếng Anh “Lifelong friends share so much of precious moments and enrich each other's life~!” (Tạm dịch: Những người bạn thân thiết lâu năm cùng chia sẻ những khoảnh khắc quý giá, làm phong phú cuộc sống của nhau!)