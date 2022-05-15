'Chàng vịt' Lee Jong Suk 'bảnh trai ngời ngời' trong sự kiện khai trương Prada Pop-Up Store

Sự kiện quy tụ hàng loạt sao Hàn đình đám, nổi bật trong số đó phải kể đến những cái tên như: Jeon Somi, Kim Min Ju (cựu thành viên IZ*ONE), The Boyz Younghoon & Juyeon, DKZ Jaechan, Irene Kim…

Đặc biệt, sự kiện còn có sự xuất hiện của nam diễn viên Lee Jong Suk. Lần này, anh chàng xuất hiện với diện mạo vô cùng trẻ trung, năng động khi diện sơ mi xanh tím than ton sur kết hợp với túi Prada Triangle, sơ vin và quần ống suông màu đen.

Biểu cảm Trên gương mặt của mỹ nam cũng khá dễ thương khiến người hâm mộ không khỏi tỏ ra vô cùng thích thú.

Mặt khác, Lee Jong Suk hiện đang góp mặt vào bộ phim "Big Mouth" do anh và Yoona (SNSD) đóng chính. “Big Mouth” là một bộ phim truyền hình hấp dẫn kể về một vụ án giết người và một luật sư hạng ba chỉ có 10% cơ hội thắng kiện. Những điều kỳ lạ xảy ra trong vụ án sau khi sự thật được tiết lộ, khiến anh phải đưa ra quyết định: để tồn tại và bảo vệ gia đình của mình, anh phải vạch trần một âm mưu to lớn giữa các tầng lớp thượng lưu đặc quyền. Bộ phim sẽ khởi chiếu vào tháng 7 sau khi bộ phim truyền hình “ Dr. lawyer” kết thúc.