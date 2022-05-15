Kim Se Jeong vừa tiết lộ về tửu lượng đáng kinh ngạc đã ngay lập tức có người vào 'gạ kèo'?

Kim Se Jeong xuất hiện với hình ảnh đầy trẻ trung, năng động và chia sẻ về tửu lượng của bản thân.

Ngày 13 vừa qua, nữ diễn viên Kim Se Jeong đã đăng tải lên Instagram cá nhân một vài hình ảnh kèm dòng trạng thái: “Thành thật mà nói thì mình đã uống liền 3 chai để tự chúc mừng cho việc quay phim. Mình không có nói đùa đâu nhưng nó ngon thật đó, vậy nên mọi người cẩn thận khi uống nha”.

Trong ảnh, nữ diễn viên đa tài khoe vẻ đẹp vô cùng trẻ trung, năng động với kiểu tóc ngắn đi kèm cùng một chiếc băng đô xanh và nụ cười tươi tắn quen thuộc.

Được biết, gần đây Kim Se Jeong đang làm người mẫu cho một nhãn hiệu rượu và hiện đang quay CF. Chia sẻ về lý do chọn Se Jeong, đại diện công ty cho biết: "Chúng tôi chọn Kim Se Jeong làm người mẫu mới vì hình ảnh trong sáng và trong sạch mà cô ấy mang lại. Và chúng tôi sẽ tích cực thực hiện nhiều hoạt động quảng bá trong tương lai".

Dưới bài đăng, nữ diễn viên Seol In Ah đã để lại bình luận: “Em uống cùng với. Em cũng muốn thách đấu.” Choi Yoo-jung – thành viên trong nhóm I.O.I cũng để lại lời khen ngợi: “Chị gái em xinh quá.”

Mặt khác, sau khi nổi lên nhờ bộ phim ‘Hẹn hò chốn công sở’ Kim Se Jeong đã nhận được được rất nhiều sự chú ý. Sắp tới cô sẽ xuất hiện trong bộ ‘Today Webtoon’ của SBS.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kim-se-jeong-vua-tiet-lo-ve-tuu-luong-dang-kinh-ngac-da-ngay-lap-tuc-co-nguoi-vao-ga-keo-468788.html