Nhan sắc của nữ diễn viên '1 chọi 1408' trong buổi tuyển chọn để thay thế Kim Dami trong bom tấn kinh dị 'The Witch 2'

Nữ diễn viên Cynthia sẽ thay thế vai diễn của Da Mi trong 'The Witch 2'.

Vào ngày 13, phía công ty quản lý EndMark đã ra thông báo về việc ký hợp đồng độc quyền với Cynthia và có vài lời chia sẻ: “Cynthia mang một màu sắc tươi mới và có khả năng biến hóa với bất kỳ vai diễn nào. Chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ ở nhiều lĩnh vực khác nhau để diễn viên Cynthia có thể mở rộng hoạt động của mình.”

Cynthia là một sinh viên 22 tuổi khoa Sân khấu - Điện ảnh của một trường Đại học ở Seoul. Cô nàng chưa có kinh nghiệm diễn xuất nhưng đã thông qua buổi tuyển chọn 1 chọi 1408 để giành được vai chính trong The Witch 2. Kim Da Mi sẽ tiếp tục xuất hiện trong phần 2 nhưng chỉ với vai trò khách mời đặc biệt.

The Witch 2 là tác phẩm tiếp theo sau phần 1 ăn khách được phát hành vào năm 2018 với sự tham gia của Choi Woo Sik và Kim Da Mi. Bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý từ công chúng. Phim thuộc thể loại hành động li kì, kể về Koo Ja Yoon (Kim Da Mi) – cô bé có năng lực đặc biệt chống lại những kẻ đã giam giữ và thí nghiệm trái phép lên cơ thể mình.

The Witch 2 dự kiến sẽ ra mắt công chúng vào ngày 15 tháng 6 sắp tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-sac-cua-nu-dien-vien-1-choi-1408-trong-buoi-tuyen-chon-de-thay-the-kim-dami-trong-bom-tan-kinh-di-the-witch-2-468785.html