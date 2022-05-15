Nhan sắc của nữ diễn viên '1 chọi 1408' trong buổi tuyển chọn để thay thế Kim Dami trong bom tấn kinh dị 'The Witch 2'

Sao quốc tế 15/05/2022 00:24

Nữ diễn viên Cynthia sẽ thay thế vai diễn của Da Mi trong 'The Witch 2'.

Nhan sắc của nữ diễn viên '1 chọi 1408' trong buổi tuyển chọn để thay thế Kim Dami trong bom tấn kinh dị 'The Witch 2' - Ảnh 1

Vào ngày 13, phía công ty quản lý EndMark đã ra thông báo về việc ký hợp đồng độc quyền với Cynthia và có vài lời chia sẻ: “Cynthia mang một màu sắc tươi mới và có khả năng biến hóa với bất kỳ vai diễn nào. Chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ ở nhiều lĩnh vực khác nhau để diễn viên Cynthia có thể mở rộng hoạt động của mình.”

Nhan sắc của nữ diễn viên '1 chọi 1408' trong buổi tuyển chọn để thay thế Kim Dami trong bom tấn kinh dị 'The Witch 2' - Ảnh 2

Cynthia là một sinh viên 22 tuổi khoa Sân khấu - Điện ảnh của một trường Đại học ở Seoul. Cô nàng chưa có kinh nghiệm diễn xuất nhưng đã thông qua buổi tuyển chọn 1 chọi 1408 để giành được vai chính trong The Witch 2. Kim Da Mi sẽ tiếp tục xuất hiện trong phần 2 nhưng chỉ với vai trò khách mời đặc biệt.

Nhan sắc của nữ diễn viên '1 chọi 1408' trong buổi tuyển chọn để thay thế Kim Dami trong bom tấn kinh dị 'The Witch 2' - Ảnh 3

The Witch 2 là tác phẩm tiếp theo sau phần 1 ăn khách được phát hành vào năm 2018 với sự tham gia của Choi Woo Sik và Kim Da Mi. Bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý từ công chúng. Phim thuộc thể loại hành động li kì, kể về Koo Ja Yoon (Kim Da Mi) – cô bé có năng lực đặc biệt chống lại những kẻ đã giam giữ và thí nghiệm trái phép lên cơ thể mình.

The Witch 2 dự kiến sẽ ra mắt công chúng vào ngày 15 tháng 6 sắp tới.

Từ khóa:   sao châu á the witch 2 Kim Da Mi

TIN LIÊN QUAN

Bất chấp những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, 'gà cưng mới' của 'ông trùm Hybe' lại lập kỷ lục mới với album đầu tay

Bất chấp những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, 'gà cưng mới' của 'ông trùm Hybe' lại lập kỷ lục mới với album đầu tay

Tiết lộ lý do 'nhóm nhạc toàn cầu' BTS không tham dự lễ trao giải Billboard Music Awards năm nay dù được đề cử 7 giải thưởng ở 6 hạng mục

Tiết lộ lý do 'nhóm nhạc toàn cầu' BTS không tham dự lễ trao giải Billboard Music Awards năm nay dù được đề cử 7 giải thưởng ở 6 hạng mục

'Hoàng tử má lúm' Kim Seon Ho gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau hơn nửa năm 'bay màu' trên mạng xã hội vì scandal

'Hoàng tử má lúm' Kim Seon Ho gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau hơn nửa năm 'bay màu' trên mạng xã hội vì scandal

Lee Jin Ho, Kim Tae Ri - hai cái tên 'hot' nhất tại lễ trao giải Baeksang 2022

Lee Jin Ho, Kim Tae Ri - hai cái tên 'hot' nhất tại lễ trao giải Baeksang 2022

'Sốc visual' với nhan sắc của bộ đôi mỹ nhân SNSD - Yoona và Seohyun tại hậu trường lễ trao giải Baeksang

'Sốc visual' với nhan sắc của bộ đôi mỹ nhân SNSD - Yoona và Seohyun tại hậu trường lễ trao giải Baeksang

Màn kết hợp giữa Psy và Suga (BTS) đúng là 'không phải dạng vừa' khi liên tục 'rinh về' những thành tích khủng

Màn kết hợp giữa Psy và Suga (BTS) đúng là 'không phải dạng vừa' khi liên tục 'rinh về' những thành tích khủng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 55 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 38 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?