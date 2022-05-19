Nayeon - TWICE sẽ có màn solo trong thời gian tới? Netizen và người hâm mộ không khỏi xôn xao trước thông tin 'siêu hấp dẫn' này

Vào lúc 00:00 đêm ngày 19 tháng 5 theo giờ Hàn, công ty giải trí JYP Entertainment đã thông báo rằng Nayeon - TWICE sẽ ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo.

Trong suốt thời gian TWICE ra mắt, người hâm mộ đã chờ đợi khoảnh khắc các thành viên sẽ quảng bá với tư cách nghệ sĩ solo, vì vậy họ không thể kìm được sự phấn khích ngay khi thông tin được tung ra.

Vào 00:00 theo giờ Hàn Quốc, công ty chủ quản đã thông báo tin Nayeon sẽ ra mắt với tư cách là một nghệ sĩ solo.

Sản phẩm cho lần ra mắt này mang tên "NA/1st Mini Album" được đăng ký vào ngày 23/03 bởi JYP Entertainment và dự kiến sẽ được phân phối bởi Công ty DREAMUS. Điều này làm dấy lên tin đồn nữ thần tượng chuẩn bị có màn ra mắt solo đầu tiên sau nhiều năm tham gia giới giải trí.

Cư dân mạng và người hâm mộ bình luận:

"Ôi sao? Tôi không thể tin được Nayeon lại ra mắt solo"

"Chà, thật là điên rồ"

"Cuối cùng! Tôi đã chờ đợi giây phút này"

"Thật tuyệt quá, Nayeon ra mắt solo ư? "

"Wow, tôi rất phấn khích khi các thành viên TWICE sẽ hoạt động solo"

"Oh, wow, cái quái gì vậy! Cuối cùng thì họ cũng được ra mắt solo rồi!"

"Tôi đã nghĩ họ sẽ không được quảng bá solo đó"

"Tôi nóng lòng chờ album của cô ấy được phát hành quá đi thôi"

"Điều này thật tuyệt vời"

"Tôi rất vui và rất phấn khích"

"Tôi không thể tin rằng điều này cuối cùng đã xảy ra!"

Im Nayeon sinh năm 1995, thường được biết đến với nghệ danh Nayeon. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng TWICE thuộc quyền quản lý của công ty JYP Entertainment. Năm 2015, Nayeon ra mắt và hoạt động cùng nhóm nhạc của mình mà chưa có bất kỳ sản phẩm cá nhân nào.

Theo Allkpop

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nayeon-twice-se-co-man-solo-trong-thoi-gian-toi-netizen-va-nguoi-ham-mo-khong-khoi-xon-xao-truoc-thong-tin-sieu-hap-dan-nay-469724.html