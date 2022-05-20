Cô dâu Son Ye Jin lần đầu 'tái xuất' trên mạng xã hội hậu đám cưới, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn bè thân thiết

Sau khoảng thời gian tổ chức hôn lễ và tận hưởng tuần trăng mật cùng 'anh xã' Hyun Bin, mới đây cô dâu Son Ye Jin đã cập nhật trạng thái mới nhất lên Instagram của mình.

Vào ngày 19 tháng 5, Son Ye Jin lần đầu đăng tải hình ảnh lên trang Instagram sau đám cưới với nam diễn viên Hyun Bin.

Cô nàng đã đăng một loạt ảnh kèm theo dòng trạng thái: "Đêm hôm qua. Tận hưởng thời gian và tạo nên kỷ niệm. Một ngày tốt lành, khoảnh khắc tốt lành".

Trong ảnh, Son Ye Jin đang ngồi quây quần bên đống lửa cùng với một vài người bạn thân thiết và dành thời gian vui vẻ bên nhau. Mặc dù Hyun Bin không xuất hiện trong bài đăng mới, nhưng bài đăng của cô dâu Son Ye Jin vẫn thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng vì đây là những bức ảnh đầu tiên được tung lên mạng xã hội hậu hôn lễ vào tháng 3.

Hyun Bin và Son Ye Jin kết hôn vào ngày 31/3 và bắt đầu tuần trăng mật tại Mỹ vào ngày 11/4. Cặp đôi muốn tận hưởng thời gian hạnh phúc, riêng tư sau kết hôn.

Hiện tại, Hyun Bin đang trong quá trình chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ với hai bộ phim 'Bargaining' và 'Confidential Assignment 2: International', trong khi đó Son Ye Jin đang xem xét cho dự án tiếp theo của cô.

Theo Allkpop

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