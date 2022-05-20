Cô dâu Son Ye Jin lần đầu 'tái xuất' trên mạng xã hội hậu đám cưới, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn bè thân thiết

Sao quốc tế 20/05/2022 18:00

Sau khoảng thời gian tổ chức hôn lễ và tận hưởng tuần trăng mật cùng 'anh xã' Hyun Bin, mới đây cô dâu Son Ye Jin đã cập nhật trạng thái mới nhất lên Instagram của mình.

Vào ngày 19 tháng 5, Son Ye Jin lần đầu đăng tải hình ảnh lên trang Instagram sau đám cưới với nam diễn viên Hyun Bin. 

Cô nàng đã đăng một loạt ảnh kèm theo dòng trạng thái: "Đêm hôm qua. Tận hưởng thời gian và tạo nên kỷ niệm. Một ngày tốt lành, khoảnh khắc tốt lành". 

Cô dâu Son Ye Jin lần đầu 'tái xuất' trên mạng xã hội hậu đám cưới, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn bè thân thiết - Ảnh 1

Cô dâu Son Ye Jin lần đầu 'tái xuất' trên mạng xã hội hậu đám cưới, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn bè thân thiết - Ảnh 2

Trong ảnh, Son Ye Jin đang ngồi quây quần bên đống lửa cùng với một vài người bạn thân thiết và dành thời gian vui vẻ bên nhau. Mặc dù Hyun Bin không xuất hiện trong bài đăng mới, nhưng bài đăng của cô dâu Son Ye Jin vẫn thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng vì đây là những bức ảnh đầu tiên được tung lên mạng xã hội hậu hôn lễ vào tháng 3. 

Cô dâu Son Ye Jin lần đầu 'tái xuất' trên mạng xã hội hậu đám cưới, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn bè thân thiết - Ảnh 3

Hyun Bin và Son Ye Jin kết hôn vào ngày 31/3 và bắt đầu tuần trăng mật tại Mỹ vào ngày 11/4. Cặp đôi muốn tận hưởng thời gian hạnh phúc, riêng tư sau kết hôn. 

Hiện tại, Hyun Bin đang trong quá trình chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ với hai bộ phim 'Bargaining' và 'Confidential Assignment 2: International', trong khi đó Son Ye Jin đang xem xét cho dự án tiếp theo của cô.

Theo Allkpop

Son Ye Jin đăng bức ảnh đầu tiên sau đám cưới thế kỷ, Hyun Bin xuất hiện thoáng qua cũng đủ khiến công chúng xôn xao

Son Ye Jin đăng bức ảnh đầu tiên sau đám cưới thế kỷ, Hyun Bin xuất hiện thoáng qua cũng đủ khiến công chúng xôn xao

Son Ye Jin là người kín tiếng trên mạng xã hội, chính vì vậy sau siêu đám cưới gần 2 tháng "chị đẹp" mới quay trở lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Hyun Bin - Son Ye Jin Son Ye Jin sao hàn

TIN LIÊN QUAN

Son Ye Jin đăng bức ảnh đầu tiên sau đám cưới thế kỷ, Hyun Bin xuất hiện thoáng qua cũng đủ khiến công chúng xôn xao

Son Ye Jin đăng bức ảnh đầu tiên sau đám cưới thế kỷ, Hyun Bin xuất hiện thoáng qua cũng đủ khiến công chúng xôn xao

Địa điểm tổ chức 'đám cưới thế kỷ' của Hyun Bin và Son Ye Jin kín chỗ từ đây đến năm 2023, sức ảnh hưởng của 'cặp đôi vàng' của làng giải trí Hàn Quốc đúng là 'siêu khủng'

Địa điểm tổ chức 'đám cưới thế kỷ' của Hyun Bin và Son Ye Jin kín chỗ từ đây đến năm 2023, sức ảnh hưởng của 'cặp đôi vàng' của làng giải trí Hàn Quốc đúng là 'siêu khủng'

Sau trăng mật ngọt ngào, cặp sao Hyun Bin - Son Ye Jin lại tiếp tục đón tin vui 'lớn' khiến fan rần rần?

Sau trăng mật ngọt ngào, cặp sao Hyun Bin - Son Ye Jin lại tiếp tục đón tin vui 'lớn' khiến fan rần rần?

Hyun Bin và Son Ye-jin đi hưởng tuần trăng mật ở Mỹ vẫn không quên đến xem trận đấu NBA trước khi trở về Hàn Quốc

Hyun Bin và Son Ye-jin đi hưởng tuần trăng mật ở Mỹ vẫn không quên đến xem trận đấu NBA trước khi trở về Hàn Quốc

Hé lộ cuộc sống của Hyun Bin - Son Ye Jin hậu đám cưới, nam tài tử ngày nào cùng giúp bà xã làm việc này?

Hé lộ cuộc sống của Hyun Bin - Son Ye Jin hậu đám cưới, nam tài tử ngày nào cùng giúp bà xã làm việc này?

Nghi vấn Son Ye Jin 'đi 2 về 3' sau trăng mật, Hyun Bin còn nói 1 câu ở sân bay thêm phần chắc chắn!

Nghi vấn Son Ye Jin 'đi 2 về 3' sau trăng mật, Hyun Bin còn nói 1 câu ở sân bay thêm phần chắc chắn!

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI