Bật mí lý do Jeon So Mi được netizen tặng danh hiệu 'Mỹ nữ toàn diện': Xinh đẹp tựa búp bê Barbie

Sao quốc tế 14/05/2022 10:11

Jeon So Mi là ví dụ hoàn hảo cho việc gầy vừa đẹp, thân hình và gương mặt tỷ lệ hoàn hảo khiến nhiều người phải ganh tị.

Gần đây, Jeon So Mi xuất hiện tại một sự kiện của thương hiệu nổi tiếng Prada và nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ những bức ảnh được lan truyền trên mạng.

Jeon So Mi trở thành một trong những nghệ sĩ solo nổi tiếng tại Hàn Quốc sau khi kết thúc đợt quảng bá với nhóm nhạc IOI. Cô nàng thành công ra mắt với tư cách là ca sĩ solo và phát hành nhiều ca khúc hit nhận được tình cảm và phản hồi tốt từ khán giả. 

Bật mí lý do Jeon So Mi được netizen tặng danh hiệu 'Mỹ nữ toàn diện': Xinh đẹp tựa búp bê Barbie - Ảnh 1

Không những thế, 'nữ thần lai' còn gây chú ý nhờ ngoại hình trưởng thành cũng như vóc dáng vô cùng hoàn toàn. Sau khi những bức ảnh của nữ ca sĩ chụp tại sự kiện Prada được tung ra, cư dân mạng Hàn Quốc đã cùng nhau bàn tán trên một cộng đồng trực tuyến, không ngừng khen ngợi Jeon So Mi là ví dụ hoàn hảo cho một 'thân hình tỷ lệ vàng' và 'gương mặt không góc chết'. 

Cư dân mạng nhận xét: 

"Cô ấy gầy nhưng cũng rất cân đối nữa"

"Cô ấy thật sự xinh đẹp lộng lẫy luôn"

"Jeon So Mi trông giống như một ngôi sao Hollywood vậy đó"

"Cách trang điểm của cô ấy thực sự giống như một người nổi tiếng ở Hollywood"

"Jeon So Mi trông giống như búp bê Barbie vậy"

"Cô ấy thật xinh đẹp và tỷ lệ cơ thể lại vô cùng hoàn hảo"

"Cô ấy thực sự gầy nhưng lại có cả cơ bụng luôn"

"Nhìn cơ bụng của cô ấy đi ... thật là đỉnh mà"

"Jeon So Mi thật tuyệt đẹp, khuôn mặt như huyền thoại nhan sắc vậy"

"Dáng người của cô ấy thật đỉnh quá luôn"

"Cô ấy gầy quá nhưng lại có cơ bắp. Jeon So Mi có vẻ thực sự rất nghiêm khắc trong việc giữ gìn vóc dáng của mình lắm"

Bật mí lý do Jeon So Mi được netizen tặng danh hiệu 'Mỹ nữ toàn diện': Xinh đẹp tựa búp bê Barbie - Ảnh 2

Jeon Somi không chỉ khiến người hâm mộ mê mẩn với nhan sắc hoàn hảo mà còn sở hữu thân hình đáng mơ ước. Cô nàng nằm trong bảng xếp hạng nữ idol có vóc dáng đẹp nhất nhì Kpop.

Nữ ca sĩ từng gặp nhiều áp lực trong việc duy trì vóc dáng đẹp, một trong những bí quyết Somi từng chia sẻ đó là một chế độ dinh dưỡng cân bằng nhưng lượng carb thấp sẽ giúp siết cân nhanh chóng. Ngoài ra cô nàng còn chăm tập luyện các bài giảm cân như Pilates để duy trì một vóc dáng hoàn hảo như hiện tại.

Theo Allkpop

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Từ khóa:   Jeon Somi sao hàn sao châu á

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