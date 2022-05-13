Mamamoo tỏa sáng tại sân bay với phong cách thời trang cực cuốn, '4 người 4 kiểu', chuẩn bị khuấy động concert tại Đức

Sao quốc tế 13/05/2022 09:47

Mamamoo đang trên đường khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon đến Đức để tham dự buổi hòa nhạc K-POP 'KPOP.FLEX'.

Hôm nay, Mamamoo có mặt tại sân bay chuẩn bị cho chuyến bay dài đến Đức. Các thành viên được dịp khoa gu thời trang siêu đỉnh của mình tại sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Mamamoo tỏa sáng tại sân bay với phong cách thời trang cực cuốn, '4 người 4 kiểu', chuẩn bị khuấy động concert tại Đức - Ảnh 1

Hwasa khoe gu thời trang sành điệu trong bộ đồ thể thao rộng rãi với gương mặt mộc không chút tì vết.

Mamamoo tỏa sáng tại sân bay với phong cách thời trang cực cuốn, '4 người 4 kiểu', chuẩn bị khuấy động concert tại Đức - Ảnh 2

Moonbyul lại toát lên sự tinh tế với gu thời trang trưởng thành, sang chảnh. Cô nàng phối quần jean rách với áo khoác màu kem cùng màu với mái tóc dài bạch kim. 

Mamamoo tỏa sáng tại sân bay với phong cách thời trang cực cuốn, '4 người 4 kiểu', chuẩn bị khuấy động concert tại Đức - Ảnh 3

Wheein lại gây chú ý với bộ trang phục 'đen toàn tập' với điểm nhấn là hình xăm dễ thương trên tay. 

Mamamoo tỏa sáng tại sân bay với phong cách thời trang cực cuốn, '4 người 4 kiểu', chuẩn bị khuấy động concert tại Đức - Ảnh 4

Đặc biệt, Solar khoe vẻ quyến rũ với phong cách táo bạo, chiếc áo hở rốn khoe cơ bụng săn chắc và tỷ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo. 

Mamamoo tỏa sáng tại sân bay với phong cách thời trang cực cuốn, '4 người 4 kiểu', chuẩn bị khuấy động concert tại Đức - Ảnh 5

Được biết, 4 cô nàng chuẩn bị tham gia concert 'K-POP Flex' được tổ chức tại Sân vận động World Cup 'Deutsche Bank Park' ở Frankfurt, Đức vào ngày 14 và 15. 'Deutsche Bank Park' được biết đến là nơi các ca sĩ nhạc pop đẳng cấp thế giới như Coldplay, Beyonce và Rihanna trình diễn.

Ngoài Mamamoo, Kai, Monsta X, NCT Dream, Dreamcatcher, (G) I-DLE, Oneus, AB6IX (ENHYPEN) và Ive cũng sẽ xuất hiện tại buổi concert này.

Theo News1korea

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