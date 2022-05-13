Bật mí lý do vì sao 'ông hoàng K-POP' BIGBANG lại sở hữu lượng fan nam 'khủng' đến vậy

Không có từ ngữ nào để mô tả được sức hút của BIGBANG vì nhóm thực sự là một trong những người đi đầu xu hướng và đã tự đặt mình vào danh sách những nhóm nhạc huyền thoại nhất trong ngành công nghiệp K-.

BIGBANG đã phát hành vô số ca khúc hit và thu hút được nhiều fan hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Cái tên BIGBANG còn trở thành một thương hiệu và liên tục thể hiện sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong ngành công nghiệp K-POP của xứ sở kim chi.

Sau thời gian dài gián đoạn hoạt động với tư cách là một nhóm, BIGBANG vẫn đạt được những kỷ lục mới với ca khúc "Still Life". Ngay cả sau khi không được PR sôi nổi, nhóm vẫn đạt 'Perfect All Kill' với thành tích đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc lớn ở Hàn Quốc.

Với sự nổi tiếng vô cùng 'khủng' của mình, BIGBANG đã trở thành biểu tượng trong lòng nhiều người hâm mộ và họ mong muốn được trở thành một người như 4 chàng trai đây. Không phải nói về sự nổi tiếng mà đó là khát khao chinh phục và tỏa sáng bởi nổ lực của bản thân cùng hình ảnh mạnh mẽ, nam tính. Có vẻ vì điều này, BIGBANG có rất nhiều fan nam so với các nhóm nhạc nam khác.

Netizen đã bàn luận sôi nổi về lý do BIGBANG có nhiều fan nam như vậy. Một vài ý kiến họ đưa ra như sau:

"Tôi nghĩ hình ảnh của BIGBANG là điều mà các chàng trai muốn đạt được. Đó là hình ảnh nam tính nhưng lạ mắt. Tôi nghĩ BIGBANG sở hữu hình ảnh hoàn hảo mà các chàng trai ao ước"

"Tôi nghĩ các bài hát hay và hình tượng của G-Dragon cực kỳ ngầu, và đó là lý do tại sao họ thích BIGBANG"

"Đó là bởi vì các bài hát của họ rất hay và thời trang cực cuốn"

"Tôi nghĩ các bài hát phù hợp với thị hiếu của các chàng trai và chúng thực sự hợp thời và trend"

"Họ thực sự có tài năng, và đó là lý do tại sao họ được yêu thích"

"Họ có những bài hát hay, có kỹ năng và họ cũng 'không quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Họ thể hiện bản thân và tạo nên sự khác biệt"

Thời gian dần trôi qua nhưng cái tên BIGBANG vẫn là một trong những 'tượng đài' trong lòng người hâm mộ K-POP. Và có lẽ không chỉ quá khứ, hiện tại mà trong tương lai cái tên BIGBANG vẫn có được vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ nói chung và các fan nam nói riêng.

Theo Allkpop

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-mi-ly-do-vi-sao-ong-hoang-k-pop-bigbang-lai-so-huu-luong-fan-nam-khung-den-vay-468350.html