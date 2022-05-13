Bật mí lý do vì sao 'ông hoàng K-POP' BIGBANG lại sở hữu lượng fan nam 'khủng' đến vậy

Sao quốc tế 13/05/2022 08:38

Không có từ ngữ nào để mô tả được sức hút của BIGBANG vì nhóm thực sự là một trong những người đi đầu xu hướng và đã tự đặt mình vào danh sách những nhóm nhạc huyền thoại nhất trong ngành công nghiệp K-.

BIGBANG đã phát hành vô số ca khúc hit và thu hút được nhiều fan hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Cái tên BIGBANG còn trở thành một thương hiệu và liên tục thể hiện sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong ngành công nghiệp K-POP của xứ sở kim chi. 

Sau thời gian dài gián đoạn hoạt động với tư cách là một nhóm, BIGBANG vẫn đạt được những kỷ lục mới với ca khúc "Still Life". Ngay cả sau khi không được PR sôi nổi, nhóm vẫn đạt 'Perfect All Kill' với thành tích đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc lớn ở Hàn Quốc.

Bật mí lý do vì sao 'ông hoàng K-POP' BIGBANG lại sở hữu lượng fan nam 'khủng' đến vậy - Ảnh 1

Với sự nổi tiếng vô cùng 'khủng' của mình, BIGBANG đã trở thành biểu tượng trong lòng nhiều người hâm mộ và họ mong muốn được trở thành một người như 4 chàng trai đây. Không phải nói về sự nổi tiếng mà đó là khát khao chinh phục và tỏa sáng bởi nổ lực của bản thân cùng hình ảnh mạnh mẽ, nam tính. Có vẻ vì điều này, BIGBANG có rất nhiều fan nam so với các nhóm nhạc nam khác.

Netizen đã bàn luận sôi nổi về lý do BIGBANG có nhiều fan nam như vậy. Một vài ý kiến họ đưa ra như sau: 

"Tôi nghĩ hình ảnh của BIGBANG là điều mà các chàng trai muốn đạt được. Đó là hình ảnh nam tính nhưng lạ mắt. Tôi nghĩ BIGBANG sở hữu hình ảnh hoàn hảo mà các chàng trai ao ước"

"Tôi nghĩ các bài hát hay và hình tượng của G-Dragon cực kỳ ngầu, và đó là lý do tại sao họ thích BIGBANG"

"Đó là bởi vì các bài hát của họ rất hay và thời trang cực cuốn"

"Tôi nghĩ các bài hát phù hợp với thị hiếu của các chàng trai và chúng thực sự hợp thời và trend"

"Họ thực sự có tài năng, và đó là lý do tại sao họ được yêu thích"

"Họ có những bài hát hay, có kỹ năng và họ cũng 'không quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Họ thể hiện bản thân và tạo nên sự khác biệt"

Thời gian dần trôi qua nhưng cái tên BIGBANG vẫn là một trong những 'tượng đài' trong lòng người hâm mộ K-POP. Và có lẽ không chỉ quá khứ, hiện tại mà trong tương lai cái tên BIGBANG vẫn có được vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ nói chung và các fan nam nói riêng.

Theo Allkpop

Chàng 'thái dương' Taeyang (BIGBANG) dù đã có con nhưng vẫn giữ được phong độ như ngày nào, chứng minh câu nói "đẹp thì để kiểu tóc nào cũng đẹp trai"

Chàng 'thái dương' Taeyang (BIGBANG) dù đã có con nhưng vẫn giữ được phong độ như ngày nào, chứng minh câu nói "đẹp thì để kiểu tóc nào cũng đẹp trai"

Thành viên Taeyang (BIG BANG) khoe mái tóc dài cuốn hút, khiến không chỉ vợ mà bao người hâm mộ mê như điếu đổ.

Xem thêm
Từ khóa:   Big Bang sao hàn sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Chàng 'thái dương' Taeyang (BIGBANG) dù đã có con nhưng vẫn giữ được phong độ như ngày nào, chứng minh câu nói "đẹp thì để kiểu tóc nào cũng đẹp trai"

Chàng 'thái dương' Taeyang (BIGBANG) dù đã có con nhưng vẫn giữ được phong độ như ngày nào, chứng minh câu nói "đẹp thì để kiểu tóc nào cũng đẹp trai"

5 điều độc nhất vô nhị mà chỉ BigBang mới có thể tạo ra cho nền âm nhạc Hàn Quốc.

5 điều độc nhất vô nhị mà chỉ BigBang mới có thể tạo ra cho nền âm nhạc Hàn Quốc.

Biểu cảm gây chú ý của đàn em đối với MV mới của BigBang, quả nhiên ông hoàng Kpop luôn là tường thành không thể đánh đổ

Biểu cảm gây chú ý của đàn em đối với MV mới của BigBang, quả nhiên ông hoàng Kpop luôn là tường thành không thể đánh đổ

1 nhóm nữ "tân binh khủng long" bất ngờ trở thành... "kẻ phá bĩnh", ngáng đường BIGBANG đạt PAK!

1 nhóm nữ "tân binh khủng long" bất ngờ trở thành... "kẻ phá bĩnh", ngáng đường BIGBANG đạt PAK!

Sau khi BIGBANG comeback T.O.P chính thức chấm dứt hợp đồng với YG: "Cảm ơn vì 16 năm qua"

Sau khi BIGBANG comeback T.O.P chính thức chấm dứt hợp đồng với YG: "Cảm ơn vì 16 năm qua"

Hóa ra đây chính là một trong những lý do khiến T.O.P rời Bigbang: “Trở thành một nhà kinh doanh rượu?”

Hóa ra đây chính là một trong những lý do khiến T.O.P rời Bigbang: “Trở thành một nhà kinh doanh rượu?”

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 48 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 31 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?