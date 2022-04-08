Hóa ra đây chính là một trong những lý do khiến T.O.P rời Bigbang: “Trở thành một nhà kinh doanh rượu?”

Sao quốc tế 08/04/2022 16:10

Sau khi rời Big Bang, T.O.P đã gây hứng thú với người hâm mộ khi công bố bản thân sẽ chuyển hướng qua kinh doanh.

Hóa ra đây chính là một trong những lý do khiến T.O.P rời Bigbang: “Trở thành một nhà kinh doanh rượu?” - Ảnh 1

Ngày 8/4, T.O.P đã công bố nhãn hiệu rượu vang trên SNS cá nhân cùng caption "OurWine". Nhãn hiệu T'SPOT chính là cụm từ được in trên áo mà T.O.P đã mặc trong MV Spring Summer Autumn Winter của Big Bang. T.O.P đã quảng bá dự án kinh doanh của mình thông qua MV đạt hơn 28 triệu lượt xem chỉ trong vòng 3 ngày.

 Hóa ra đây chính là một trong những lý do khiến T.O.P rời Bigbang: “Trở thành một nhà kinh doanh rượu?” - Ảnh 2

Theo nhãn hiệu T'SPOT, T.O.P chính là người phụ trách quản lý hãng rượu này. Khi còn hoạt động trong Big Bang, T.O.P cũng đã bộc lộ sự yêu thích của mình với rượu vang khi nói rằng "Tôi đã mua một cánh đồng nho ở Argentina". Năm 2019, anh chàng cũng đăng một bức ảnh nông trại rượu vang được cho là thuộc sở hữu của bản thân nhưng bức ảnh đã bị xóa.

Artwork sẽ được đảm nhận bởi nhà nghệ thuật đương đại Nhật Bản Kohei Nawa. T.O.P thường xuyên thể hiện tấm lòng hâm mộ của mình bằng cách đăng tải những bài viết cảm nhận về tác phẩm của Kohei Nawa lên SNS. Trong một cuộc phỏng vấn ở nước ngoài gần đây, T.O.P cũng đã ám chỉ sự hợp tác: "Kohey chính là anh em của linh hồn tôi và tôi nghĩ rằng tôi có thể chia sẻ những điều thú vị trong tương lai".

 Hóa ra đây chính là một trong những lý do khiến T.O.P rời Bigbang: “Trở thành một nhà kinh doanh rượu?” - Ảnh 3

Tháng 2 vừa qua, T.O.P cho biết anh đã hết hạn hợp đồng độc quyền với YG Entertainment và sẽ bắt đầu dự án cá nhân, đảm nhận nhiều thử thách khác nhau với tư cách là một nghệ sĩ và doanh nhân. Sau khi phát hành ca khúc Spring Summer Autumn Winter vào ngày 5/4, cựu thành viên Big Bang chia sẻ rằng: "Mình đang ở một bước ngoặt quan trọng khác trong cuộc đời mình. Hãy gặp lại mình như một người truyền cảm hứng trong tương lai gần nhé."

Cùng với Jin (BTS), 'Em gái quốc dân' Park Bo Young có tên trong câu lạc bộ những nhà tài trợ 'chịu chi' của xứ Kim Chi

Cùng với Jin (BTS), 'Em gái quốc dân' Park Bo Young có tên trong câu lạc bộ những nhà tài trợ 'chịu chi' của xứ Kim Chi

Park Bo Young không chỉ là một diễn viên xinh đẹp, đa tài mà còn là một cô gái tốt bụng khi luôn tiến hành quyên góp, ủng hộ cho nhiều quỹ hỗ trợ.

Xem thêm
Từ khóa:   T.O.P BIGBANG BIGBANG comeback Still Life

TIN LIÊN QUAN

Cùng với Jin (BTS), 'Em gái quốc dân' Park Bo Young có tên trong câu lạc bộ những nhà tài trợ 'chịu chi' của xứ Kim Chi

Cùng với Jin (BTS), 'Em gái quốc dân' Park Bo Young có tên trong câu lạc bộ những nhà tài trợ 'chịu chi' của xứ Kim Chi

Động thái của nam thần 'Vườn sao băng' trước khi kết hôn: Thể hiện sự đam mê với một trong những môn thể thao tốc độ nhất thế giới

Động thái của nam thần 'Vườn sao băng' trước khi kết hôn: Thể hiện sự đam mê với một trong những môn thể thao tốc độ nhất thế giới

Rộ bằng chứng Ahn Hyo Seop đã hẹn hò được 5 năm, thuyền 'Hẹn hò chốn công sở' vừa ra khơi đã chìm?

Rộ bằng chứng Ahn Hyo Seop đã hẹn hò được 5 năm, thuyền 'Hẹn hò chốn công sở' vừa ra khơi đã chìm?

Charlie Puth bày tỏ mong muốn tiếp tục được hợp tác với BTS nhờ hành động này của 'em út vàng' Jung Kook

Charlie Puth bày tỏ mong muốn tiếp tục được hợp tác với BTS nhờ hành động này của 'em út vàng' Jung Kook

BTS sẽ hợp tác với nam ca sĩ J Balvin? Sự vắng mặt của trưởng nhóm RM khiến fan hâm mộ hoang mang

BTS sẽ hợp tác với nam ca sĩ J Balvin? Sự vắng mặt của trưởng nhóm RM khiến fan hâm mộ hoang mang

'Tứ hoàng tử' Lee Joon Ki vào vai sinh viên đại học trong phim mới khi đã chuẩn bị bước qua tuổi 40, "bí quyết để tôi luôn giữ được sự trẻ trung đó là..."

'Tứ hoàng tử' Lee Joon Ki vào vai sinh viên đại học trong phim mới khi đã chuẩn bị bước qua tuổi 40, "bí quyết để tôi luôn giữ được sự trẻ trung đó là..."

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?