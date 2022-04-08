Hóa ra đây chính là một trong những lý do khiến T.O.P rời Bigbang: “Trở thành một nhà kinh doanh rượu?”

Sau khi rời Big Bang, T.O.P đã gây hứng thú với người hâm mộ khi công bố bản thân sẽ chuyển hướng qua kinh doanh.

Ngày 8/4, T.O.P đã công bố nhãn hiệu rượu vang trên SNS cá nhân cùng caption "OurWine". Nhãn hiệu T'SPOT chính là cụm từ được in trên áo mà T.O.P đã mặc trong MV Spring Summer Autumn Winter của Big Bang. T.O.P đã quảng bá dự án kinh doanh của mình thông qua MV đạt hơn 28 triệu lượt xem chỉ trong vòng 3 ngày.

Theo nhãn hiệu T'SPOT, T.O.P chính là người phụ trách quản lý hãng rượu này. Khi còn hoạt động trong Big Bang, T.O.P cũng đã bộc lộ sự yêu thích của mình với rượu vang khi nói rằng "Tôi đã mua một cánh đồng nho ở Argentina". Năm 2019, anh chàng cũng đăng một bức ảnh nông trại rượu vang được cho là thuộc sở hữu của bản thân nhưng bức ảnh đã bị xóa.

Artwork sẽ được đảm nhận bởi nhà nghệ thuật đương đại Nhật Bản Kohei Nawa. T.O.P thường xuyên thể hiện tấm lòng hâm mộ của mình bằng cách đăng tải những bài viết cảm nhận về tác phẩm của Kohei Nawa lên SNS. Trong một cuộc phỏng vấn ở nước ngoài gần đây, T.O.P cũng đã ám chỉ sự hợp tác: "Kohey chính là anh em của linh hồn tôi và tôi nghĩ rằng tôi có thể chia sẻ những điều thú vị trong tương lai".

Tháng 2 vừa qua, T.O.P cho biết anh đã hết hạn hợp đồng độc quyền với YG Entertainment và sẽ bắt đầu dự án cá nhân, đảm nhận nhiều thử thách khác nhau với tư cách là một nghệ sĩ và doanh nhân. Sau khi phát hành ca khúc Spring Summer Autumn Winter vào ngày 5/4, cựu thành viên Big Bang chia sẻ rằng: "Mình đang ở một bước ngoặt quan trọng khác trong cuộc đời mình. Hãy gặp lại mình như một người truyền cảm hứng trong tương lai gần nhé."

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-ra-day-chinh-la-mot-trong-nhung-ly-do-khien-top-roi-bigbang-tro-thanh-mot-nha-kinh-doanh-ruou-461046.html