Phong cách hoà mình với thiên nhiên của "tiểu hy vọng" J-hope (BTS) chưa bao giờ làm fan thất vọng bởi gu ăn mặc độc lạ của mình

Sao quốc tế 13/05/2022 15:03

“Cỗ máy nhảy” J-Hope (BTS) đã thể hiện gu thời trang đẳng cấp của mình với tiết trời giao mùa đặc biệt.

Tối 12/5, J-Hope (BTS) đã đăng một số bức ảnh selfie chụp cùng với thiên nhiên cây cỏ xanh mướt kèm theo biểu tượng cảm xúc mặt cười trên Instagram cá nhân của mình.

Trong ảnh, J-Hope mặc bộ đồ mang hơi hướng sports màu xanh vàng neon tươi tắn, mái tóc được vén lên bằng chiếc băng đô dành cho nam vô cùng thời thượng và đeo kính đen, set đồ tuy rất đơn giản nhưng nhìn tổng thể lại rất sành điệu.

Phong cách hoà mình với thiên nhiên của 'tiểu hy vọng' J-hope (BTS) chưa bao giờ làm fan thất vọng bởi gu ăn mặc độc lạ của mình - Ảnh 1Phong cách hoà mình với thiên nhiên của 'tiểu hy vọng' J-hope (BTS) chưa bao giờ làm fan thất vọng bởi gu ăn mặc độc lạ của mình - Ảnh 2

Điều trùng hợp ở đây, bộ đồ màu xanh của J-Hope lại rất phù hợp với khung cảnh cây xanh xung quanh, tưởng chừng hình ảnh chàng “Tiểu hy vọng” sẽ bị chìm nhưng nhờ vào thần thái và sự năng động của mình, J-Hope vẫn tỏa sáng cả một vùng trời dưới ánh nắng ấm áp, bầu trời trong xanh cùng những hàng cây xanh mát.

Phong cách hoà mình với thiên nhiên của 'tiểu hy vọng' J-hope (BTS) chưa bao giờ làm fan thất vọng bởi gu ăn mặc độc lạ của mình - Ảnh 3Phong cách hoà mình với thiên nhiên của 'tiểu hy vọng' J-hope (BTS) chưa bao giờ làm fan thất vọng bởi gu ăn mặc độc lạ của mình - Ảnh 4

Quả nhiên, gu ăn mặc của chàng trai mệnh danh là “fashionista của BTS” chưa bao giờ khiến fan phải thất vọng, ngược lại còn mang đến hình ảnh mới và niềm vui cho các ARMY (tên fanclub của BTS) ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới.

Phong cách hoà mình với thiên nhiên của 'tiểu hy vọng' J-hope (BTS) chưa bao giờ làm fan thất vọng bởi gu ăn mặc độc lạ của mình - Ảnh 5
Ảnh : Instagram 'uarmyhope'

Cách đây không lâu, công ty chủ quản của BTS - Hybe Labels đưa ra thông tin chính thức rằng BTS sẽ trở lại đường đua cùng với album mới mang tên 'Proof' chứa đựng quá khứ, hiện tại và tương lai của các chàng trai trong suốt 9 năm đi trên con đường âm nhạc này. 

Phong cách hoà mình với thiên nhiên của 'tiểu hy vọng' J-hope (BTS) chưa bao giờ làm fan thất vọng bởi gu ăn mặc độc lạ của mình - Ảnh 6
Ảnh : Twitter 'BTS_official'

Album sẽ phát hành vào ngày 10/6 và 13/6 chính là ngày kỷ niệm 9 năm BTS được ra mắt. Trong tháng 6 sẽ có rất nhiều sự kiện và sản phẩm BTS muốn gửi đến cho cộng đồng ARMY của mình như món quà tri ân.

Trong album 'Proof' sẽ có tổng cộng ba CD, CD đầu tiên bao gồm tất cả các ca khúc chủ đề trong các album trước của BTS và CD thứ hai bao gồm các bài hát solo và bài unit (bài hát do 2-3 thành viên kết hợp hát) do bảy thành viên trực tiếp lựa chọn. CD thứ ba của 'Proof' được thiết kế như một món quà đặc biệt mà BTS và người hâm mộ có thể lưu giữ.

Phong cách hoà mình với thiên nhiên của 'tiểu hy vọng' J-hope (BTS) chưa bao giờ làm fan thất vọng bởi gu ăn mặc độc lạ của mình - Ảnh 7
Ảnh : BTS Weverseshop
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Từ khóa:   J-Hope Nhóm nhạc nam Hàn Quốc sao châu á

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