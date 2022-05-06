BTS sắp trở lại đường đua vào tháng 6 này: Liệu 'ông hoàng K-POP' có thể giữ vững 'ngai vàng' trên các bảng xếp hạng hay không?

BTS sẽ phát hành album mới mang tên 'Proof' vào ngày 10 tháng 6, album chứa đựng 9 năm 'lịch sử' của nhóm nhạc thần tượng bậc nhất xứ sở kim chi.

Công ty Big Hit Music đã thông báo vào ngày 5 thông qua trang Weverse rằng album mới mang tên 'Proof' của BTS sẽ được phát hành vào ngày 10 tháng 6.



'Proof' là album tuyển tập 'chứa đựng lịch sử của BTS', bao gồm tổng cộng 3 CD. 'Proof' sẽ là một 'trang ký ức' chứa đựng những "phản ánh, suy nghĩ và các ý tưởng của 7 thành viên về quá khứ, hiện tại và tương lai của BTS".

Ngoài ra, 'Proof' là một album được lên kế hoạch và hoàn thành để kể cho người hâm mộ về các hoạt động của nhóm, đồng thời cũng là album đánh dấu kỷ niệm 9 năm ra mắt kể từ năm 2013. Mở ra một chương mới trong sự nghiệp của các chàng trai.

Nhóm nhạc toàn cầu sắp trở lại - Ảnh: Internet

BTS là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ và bán được hàng triệu album trên toàn thế giới. Họ cũng là nhóm nhạc K-POP đầu tiên được đề cử cho giải Grammy danh giá dù vẫn chưa được xướng tên.

Theo DongA

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