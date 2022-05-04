'Bạn gái tin đồn của Jungkook BTS' khoe nhan sắc thiên thần cùng gu thời trang 'cực bốc' khiến cư dân mạng không khỏi 'nóng mặt'

Sao quốc tế 04/05/2022 21:09

Nữ diễn viên Lee Yoo Bi khiến cư dân mạng bất ngờ với gu thời trang 'hở bạo' và kiểu tóc mới vô cùng xinh đẹp.

Vào ngày 4/5, Lee Yoo Bi đã đăng tải một bức ảnh lên trang Instagram cá nhân khoe nhan sắc xinh đẹp gần đây. 

Trong bức ảnh được đăng tải, Lee Yoo Bi mặc một chiếc váy dài màu đỏ bắt mắt và nhìn thẳng vào máy ảnh với biểu cảm tự tin, thần thái sang chảnh. 

'Bạn gái tin đồn của Jungkook BTS' khoe nhan sắc thiên thần cùng gu thời trang 'cực bốc' khiến cư dân mạng không khỏi 'nóng mặt' - Ảnh 1

Lee Yoo Bi, khéo khoe làn da trắng nổi bật nhờ bộ trang phục vừa sexy lại vừa trường thành. Kiểu áo xẻ ngực không mấy xa lạ nhưng khi khoác lên người tiểu thư Lee lại hợp đến kỳ lạ. 

Lee Yoo Bi còn khiến netizen không khỏi 'rụng tim' với vẻ đẹp ngọt ngào trong kiểu tóc ngắn trẻ trung, vẻ đẹp mặn mà và thân hình mảnh mai đến nao lòng. 

Cư dân mạng đã thể hiện sự phấn khích và để lại những bình luận như: "Chị thật xinh đẹp. Em muốn nhìn thấy Chị trên TV thường xuyên hơn", "Chị đang khiêu khích ai đấy? Em yêu chị lắm".

'Bạn gái tin đồn của Jungkook BTS' khoe nhan sắc thiên thần cùng gu thời trang 'cực bốc' khiến cư dân mạng không khỏi 'nóng mặt' - Ảnh 2

Được biết, Lee Yoo Bi là con gái của nữ diễn viên Gyeon Mi Ri, lần đầu ra mắt màn ảnh trong bộ phim truyền hình MBN năm 2011 'Thần tượng ma cà rồng' và giành được giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất trong Miniseries năm 2015. Lee Yoo Bi cũng tích cực tham gia các chương trình tạp kỹ và đã xuất hiện trong "Dogs Are Wonderful", "Celebrity Beauty 2", "Trend Record Season 3" và "Celebrity Beauty Plus".

Ngoài ra, cô còn một người em tên Lee Da In hiện cũng đang hoạt động với tư cách là một diễn viên.

Theo News1korea

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