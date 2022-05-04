Rụng tim với ảnh quân phục cực chất cùng nụ cười tỏa nắng của tài tử Park Bo Gum

Sau 2 năm tạm rời xa màn ảnh để nhập ngũ, cuối cùng Park Bo Gum đã chính thức xuất ngũ vào ngày 30/4 vừa qua.

Vào chiều 3/5, nam diễn viên Park Bo Gum đã đăng một bức ảnh lên Instagram của mình. Hình ảnh kỷ niệm ngày xuất ngũ của Park Bo Gum đã gây bão trên mạng xã hội. Nhìn ảnh kỷ niệm này, dân tình không khỏi xuýt xoa trước visual cực phẩm của Park Bo Gum.

Để mặt mộc 100%, không để tóc hay lên đồ cầu kỳ, nam tài tử vẫn điển trai ngút ngàn, khoe trọn gương mặt đẹp không góc chết. Nụ cười tươi rói của Park Bo Gum càng khiến khung hình thêm bừng sáng.

Được biết, nam diễn viên được xuất ngũ sớm vào cuối tháng 2 do kỳ nghỉ phép còn lại kết hợp với quy định mới về Covid-19.

Thời gian nhập ngũ, Park Bo Gum phục vụ tại đơn vị quảng bá văn hóa của lực lượng Hải quân Hàn Quốc. Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh được chú ý với vai trò là người hướng dẫn phụ trách "Giáo dục câu chuyện rèn luyện thân thể người lính gương mẫu" cho 680 học viên.

Nam diễn viên thường xuyên được chọn làm MC cho các buổi hoà nhạc do Hải quân tổ chức.

Tài tử Mây Họa Ánh Trăng được đông đảo người hâm mộ chào đón, mong anh sớm trở lại màn ảnh.

Theo Chosun

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