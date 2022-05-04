Song Hye Kyo chứng minh đẳng cấp nhan sắc “huyền thoại”, thu hút mọi ánh nhìn với vẻ đẹp quyền lực, sắc sảo như tài phiệt trong bộ ảnh mới

Song Hye Kyo khiến cư dân mạng bất ngờ với nhan sắc kiều diễm, luôn thu hút ánh nhìn mỗi khi xuất hiện.

Vào ngày 3, Song Hye Kyo đã đăng một số bức ảnh chụp cho một nhãn hiệu trang sức lên tài khoản mạng xã hội của cô nàng.

Trong bức ảnh được đăng tải, Song Hye Kyo diện một chiếc váy đen đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch. Mái tóc ngắn đen tuyền khiến cô nàng trông như một tiểu thư tài phiệt. Trên nền đen sang trọng, bộ trang sức như điểm nhấn khiến set đồ của Song Hye Kyo càng thêm quý phái, quyền lực.

Cô nàng Jin của nhóm nhạc Fin.Kl đã thả tim vào bài đăng của mỹ nhân Hậu duệ Mặt Trời như một lời khen ngợi và bày tỏ sự ngưỡng mộ với nhan sắc của cô.

Được biết, Song Hye Kyo đang tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình mới The Glory của "biên kịch vàng" Kim Eun Sook.

The Glory xoay quanh câu chuyện về một nữ sinh có ước mơ trở thành kiến trúc sư nhưng phải bỏ học vì bị bạo lực học đường ở trường trung học. Sau này kẻ bắt nạt cô đã kết hôn và có con, còn cô trở thành giáo viên chủ nhiệm của chính đứa trẻ đó. Nữ chính đã lên kế hoạch báo thù.

Theo Chosun

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