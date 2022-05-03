Cặp đôi MC “khó hiểu” nhất tại lễ trao giải Baeksang – Park Bo Gum và Suzy: cứ gặp nhau là né như “tránh tà”

Sao quốc tế 03/05/2022 18:11

Sau khi ban tổ chức công bố giữ nguyên bộ 3 MC cho lễ trao giải Baeksang lần thứ 58, netizen không khỏi mong ngóng màn tương tác giữa Park Bo Gum và Suzy.

Bộ 3 MC quen thuộc của lễ trao giải Baeksang chính là Park Bo Gum, Shin Dong Yup và Suzy. Đây chính là hoạt động đầu tiên của Park Bo Gum kể từ khi anh chàng xuất ngũ.

Cặp đôi MC “khó hiểu” nhất tại lễ trao giải Baeksang – Park Bo Gum và Suzy: cứ gặp nhau là né như “tránh tà” - Ảnh 1

Khi biết tin Park Bo Gum và Suzy sẽ tái hợp trên sân khấu trao giải, netizen đào lại ngay những khoảnh khắc trong quá khứ nam diễn viên họ Park từng né Suzy như thể giữa hai người có ẩn khuất gì.

Cặp đôi MC “khó hiểu” nhất tại lễ trao giải Baeksang – Park Bo Gum và Suzy: cứ gặp nhau là né như “tránh tà” - Ảnh 2
Cặp đôi MC “khó hiểu” nhất tại lễ trao giải Baeksang – Park Bo Gum và Suzy: cứ gặp nhau là né như “tránh tà” - Ảnh 3
Tương tác giữa hai MC này được cho là vô cùng "khó hiểu"

Là mỹ nhân đình đám số một tại xứ sở kim chi, Suzy luôn có cơ hội được bắt cặp với những nam tài tử nổi tiếng nhất Kbiz. Bạn diễn của cô nàng trải dài từ những diễn viên gạo cội như Gong Yoo, Ha Jung Woo cho đến các nam thần trẻ tuổi như Lee Jong Suk, Kim So Hyun,... Một bên là mỹ nam "vạn người mê", một bên là mỹ nữ nhà nhà yêu thích, không khó hiểu khi các bộ phim của cô nàng đều thành công vang dội và tạo được hiệu ứng "chemistry" giữa nam chính - nữ chính vô cùng tốt. Ấy vậy mà, giữa một dàn tài tử "xin đổ" trước nhan sắc Suzy, vẫn xuất hiện một ngoại lệ mang tên Park Bo Gum.

Cặp đôi MC “khó hiểu” nhất tại lễ trao giải Baeksang – Park Bo Gum và Suzy: cứ gặp nhau là né như “tránh tà” - Ảnh 4
Thay vì dìu người đẹp đi trên thảm đỏ, Park Bo Gum giữ khoảnh cách khá xa, phần ai đi người nấy

Anh chàng họ Park từng là cái tên người hâm mộ Suzy rất ít khi nhắc tới, bởi lẽ lùm xùm về việc Park Bo Gum từng cố ý tránh Suzy như tránh tà tại lễ trao giải Baeksang năm nào vẫn là "cái gai" trong mắt nhiều người. 

Cặp đôi MC “khó hiểu” nhất tại lễ trao giải Baeksang – Park Bo Gum và Suzy: cứ gặp nhau là né như “tránh tà” - Ảnh 5
Biểu cảm lạnh lùng của tài tử họ Park mỗi khi đứng cạnh Suzy khiến khán giả vô cùng khó hiểu 

Buổi lễ sắp tới sẽ có nhiều giải thưởng cho ở cả hai hạng mục truyền hình và điện ảnh bao gồm Phim truyền hình hay nhất, Chương trình giải trí hay nhất, Chương trình giáo dục hay nhất, Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Nam/Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, Phim điện ảnh hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Đạo diễn mới xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất và các giải thưởng khác để tôn vinh công việc của các nhân viên làm phim.

Lễ trao giải Baeksang Arts Awards do Park Bo Gum, Shin Dong Yeop và Suzy làm MC sẽ được phát sóng trực tiếp trên đài JTBC, JTBC2 và JTBC4 lúc 7:45 tối (giờ Hàn) ngày 6/5.

Theo Star Today

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Từ khóa:   Park Bo Gum Bae Suzy sao Hàn Quốc

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