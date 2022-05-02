Hẹn hò chốn công sở đã kết thúc nhưng fan vẫn “quắn quéo” vì hành động này của cặp đôi Tae Moo – Ha Ri ở ngoài đời, liệu có “phim giả tình thật”?

Nam diễn viên Ahn Hyo Seop đã đăng tải một tấm hình tại sự kiện lên tài khoản Instagram cá nhân của mình. Và ngay lập tức, cô nàng Se Jeong đã vào bình luận ngay.

Mới đây, dàn khách mời toàn sao hạng A đã đổ bộ đến siêu sự kiện của Dior - Show Diễn Woman Fall 2022 tại Đại Học Nữ Ehwa, Seoul. Danh sách khách mời gồm có: Jisoo (BLACKPINK), Suzy, Kim Yuna, Nam Joo Hyuk, Sehun (EXO); Yeri (Red Velvet), Jay Park; nữ diễn viên Go Min Si, Kim Min Ha, Cho Yi Hyun, Han Ye Ri, Kim Seo Hyung, Kim Hyo Jin, Park Joo Mi; nam diễn viên Jung Hae In, Ahn Hyo Seop, Hwang In Yeop; dancer No:ze, Lee Jung; người mẫu Irene Kim, Kim Na Young, Lee Ho Jung, Jang Yoon Ju, Hong Su Ju.

Cô nàng Se Jeong bình luận: Sao em cứ thấy hình ảnh của Tae Moo hoài ấy nhỉ? (Tae Moo là tên nhân vật nam chính trong phim Hẹn hò chốn công sở)

Chưa đầy 30 phút, bình luận của cô nàng đã nhận được hơn 8 nghìn lượt thích. Khán giả vô cùng thích thú trước sự tương tác đáng yêu đến từ Se Jeong. Dù phim đã kết thúc hơn 2 tuần, các diễn viên trong phim vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhau ở ngoài đời.

Một số netizen đã để lại bình luận:

- Vì chị vẫn là Shin Ha Ri. Nên trong mắt có mỗi Kang Tae Moo thui

- Ôi mấy người yêu nhau nhìn đâu cũng ra người kia thôi

- Có khi nào hai người này yêu nhau thật không nhỉ

- Trời ơi lên thuyền thôi anh em ơii

Được biết, Hẹn hò chốn công sở là bệ phóng hoàn hảo, giúp Kim Se Jeong trở thành cái tên ăn khách của màn ảnh Hàn. Chính bởi vậy mà dù Hẹn hò chốn công sở hết chưa lâu, Kim Se Jeong đã rục rịch tái xuất ở dự án tiếp theo mang tên Today’s Webtoon.

Sau gần 2 tháng chiếu phim, bộ phim Hẹn hò chốn công sở đã chính thức kết thúc với cái kết đầy mãn nhãn dành cho các nhân vật chính trong phim. Cho đến thời điểm hiện tại, cái tên Hẹn hò chốn công sở vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt, đặc biệt là với dàn diễn viên chính tài năng như Kim Se Jeong, Ahn Hyo Seop, Seol In Ah, Kim Min Kyu.