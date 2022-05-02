“Hoàng tử phim bi” một thời So Ji Sub trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm, hóa thành ông chú lịch lãm khiến bao fan nữ si mê “không lối thoát”

Sao quốc tế 02/05/2022 13:43

Bác sĩ luật sư (Dr. Lawyer) là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của nam tài tử So Ji Sub sau 4 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ và 2 năm sau khi kết hôn với bạn gái kém 17 tuổi Jo Eun Jung.

Trong phim mới Dr. Lawyer, nam diễn viên So Ji Sub thủ vai một bác sĩ phẫu thuật tài năng bất đắc dĩ phải chuyển sang công việc mới - luật sư chuyên về các vụ sai sót y khoa.

“Hoàng tử phim bi” một thời So Ji Sub trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm, hóa thành ông chú lịch lãm khiến bao fan nữ si mê “không lối thoát” - Ảnh 1

Dr. Lawyer là bộ phim truyền hình mới của đài MBC, kể về bác sĩ phẫu thuật tài năng Han Yi Han (So Ji Sub đóng) của Bệnh viện Đại học Bansuk. Sau một vụ việc đầy uẩn khúc khiến sự nghiệp bác sĩ tiêu tan, Han Yi Han quyết tâm theo đuổi công việc luật sư để tìm ra chân tướng của vụ việc, cũng như những góc khuất và thế lực mờ ám tại bệnh viện.

“Hoàng tử phim bi” một thời So Ji Sub trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm, hóa thành ông chú lịch lãm khiến bao fan nữ si mê “không lối thoát” - Ảnh 2

Đồng hành với So Ji Sub trong Dr. Lawyer là nữ diễn viên xinh đẹp Im Soo Hyang - trong vai nữ công tố viên cũng đánh mất gia đình và người yêu sau vụ việc của Han Yi Han. Hai người cùng nhau minh oan cho những bác sĩ vướng vào lao lý, đồng thời vạch trần những thế lực giàu có và quyền lực đang thao túng mạng sống của các bệnh nhân. 

“Hoàng tử phim bi” một thời So Ji Sub trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm, hóa thành ông chú lịch lãm khiến bao fan nữ si mê “không lối thoát” - Ảnh 3

Bộ phim là sự kết hợp giữa 2 lĩnh vực là y khoa và luật pháp, thông qua đó để vạch trần sự xuống cấp về đạo đức trong xã hội hiện đại.

Trong những hình ảnh mới nhất, So Ji Sub xuất hiện vừa bí ẩn vừa lôi cuốn, với phong thái phi thường khi bước vào phòng xử án. Đảm nhận đồng thời vai trò bác sĩ và luật sư,  So Ji Sub cho thấy kỹ năng diễn xuất hoàn hảo với câu thoại "Tòa án giống như phòng phẫu thuật. Phần đời còn lại có thể bị chấm dứt hoặc bắt đầu lại".

“Hoàng tử phim bi” một thời So Ji Sub trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm, hóa thành ông chú lịch lãm khiến bao fan nữ si mê “không lối thoát” - Ảnh 4

Dr. Lawyer sẽ chứng kiến màn tái xuất màn ảnh nhỏ của tài tử Giày thủy tinh So Ji Sub sau nhiều năm vắng bóng, và sau khi kết hôn với bạn gái kém 17 tuổi Jo Eun Jung. Dr. Lawyer dự kiến bắt đầu phát sóng vào ngày 27/5 tới.

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