Thì ra nam thần Kim Woo Bin phát hiện và chữa trị ung thư kịp thời là nhờ lời khuyên của đàn anh nổi tiếng Lee Byung Hun

Sao quốc tế 02/05/2022 13:25

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin tài tử Lee Byung Hun chính là người giúp nam diễn viên Kim Woo Bin phát hiện sớm căn bệnh ung thư vòm họng.

Mới đây Youtuber Lee Jin Ho đã tiết lộ rằng Kim Woo Bin đã có thể phát hiện ra căn bệnh ung thư vòm họng ở giai đoạn đầu nhờ Lee Byung Hun.

Thì ra nam thần Kim Woo Bin phát hiện và chữa trị ung thư kịp thời là nhờ lời khuyên của đàn anh nổi tiếng Lee Byung Hun - Ảnh 1

Theo Lee Jin Ho, Kim Woo Bin có dấu hiệu của căn bệnh như đột ngột bị chảy máu mũi vào năm 2017 nhưng không thể đến gặp bác sĩ do lịch trình bận rộn. Ngoài ra, Kim Woo Bin chỉ nghĩ rằng anh bị chảy máu mũi do quá mệt mỏi mà thôi.

Không lâu sau, Kim Woo Bin gặp Lee Byung Hun trong bữa ăn tối, và tiếp tục chảy máu mũi khi uống rượu cùng nhau. Sao phim Mr. Sunshine tỏ ra rất quan tâm đến sức khỏe của đàn em và kiên quyết động viên anh đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện. Ngày hôm sau, Kim Woo Bin đến bác sĩ để kiểm tra sức khỏe và được phát hiện ung thư giai đoạn đầu.

Thì ra nam thần Kim Woo Bin phát hiện và chữa trị ung thư kịp thời là nhờ lời khuyên của đàn anh nổi tiếng Lee Byung Hun - Ảnh 2

Như vậy nhờ Lee Byung Hun, Kim Woo Bin đã có thể được điều trị sớm. Kim Woo Bin đã thông báo đến người hâm mộ khi anh mắc bệnh ung thư vòm họng và phải tạm dừng mọi hoạt động để chữa bệnh. 

Thì ra nam thần Kim Woo Bin phát hiện và chữa trị ung thư kịp thời là nhờ lời khuyên của đàn anh nổi tiếng Lee Byung Hun - Ảnh 3

Sidus HQ - công ty chủ quản của nam diễn viên - bày tỏ: "May mắn thay, việc điều trị được tiến hành kịp thời". Sau đó, anh trở lại làng giải trí và xuất hiện tại lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 40 vào năm 2019.

Thì ra nam thần Kim Woo Bin phát hiện và chữa trị ung thư kịp thời là nhờ lời khuyên của đàn anh nổi tiếng Lee Byung Hun - Ảnh 4

Năm nay, Kim Woo Bin chính thức trở lại màn ảnh với vai diễn trong bộ phim truyền hình Our Blues cùng với Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Han Ji Min,...

Thì ra nam thần Kim Woo Bin phát hiện và chữa trị ung thư kịp thời là nhờ lời khuyên của đàn anh nổi tiếng Lee Byung Hun - Ảnh 5

Theo Edaily

Từ khóa:   Kim Woo Bin Lee Byung Hun sao Hàn Quốc

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