Suzy và Jisoo: Hai nàng đại sứ nổi tiếng xinh đẹp đến “nao lòng” của ông trùm DIOR tụ họp lại khiến fan “đau đầu” không biết chọn ra ai xuất sắc hơn

Sao quốc tế 02/05/2022 16:32

Tại fashion show của hãng thời trang danh tiếng Dior, hai nàng đại sứ thương hiệu Jisoo - Suzy đã có màn so kè sắc vóc cực gắt.

Dàn khách mời toàn sao hạng A đã đổ bộ đến siêu sự kiện của Dior - Show Diễn Woman Fall 2022 tại Đại Học Nữ Ehwa, Seoul. Danh sách khách mời gồm có: Jisoo (BLACKPINK), Suzy, Kim Yuna, Nam Joo Hyuk, Sehun (EXO); Yeri (Red Velvet), Jay Park; nữ diễn viên Go Min Si, Kim Min Ha, Cho Yi Hyun, Han Ye Ri, Kim Seo Hyung, Kim Hyo Jin, Park Joo Mi; nam diễn viên Jung Hae In, Ahn Hyo Seop, Hwang In Yeop; dancer No:ze, Lee Jung; người mẫu Irene Kim, Kim Na Young, Lee Ho Jung, Jang Yoon Ju, Hong Su Ju.

Suzy và Jisoo: Hai nàng đại sứ nổi tiếng xinh đẹp đến “nao lòng” của ông trùm DIOR tụ họp lại khiến fan “đau đầu” không biết chọn ra ai xuất sắc hơn - Ảnh 1

Có thể nói, chiếm spotlight "cực gắt" trong sự kiện hôm ấy chính là nhan sắc của hai nàng đại sứ: Jisoo và Suzy.

Trước vài tiếng Dior fashion show diễn ra tại Hàn Quốc, nhà mốt đã trao tặng cho Suzy danh phận mới: Đại sứ thương hiệu. Không làm dân tình thất vọng, nàng Đại sứ ngay từ những phút đầu tiên xuất hiện tại sự kiện đã khiến người ta như phát cuồng vì quá đẹp.

Suzy và Jisoo: Hai nàng đại sứ nổi tiếng xinh đẹp đến “nao lòng” của ông trùm DIOR tụ họp lại khiến fan “đau đầu” không biết chọn ra ai xuất sắc hơn - Ảnh 2
Suzy và Jisoo: Hai nàng đại sứ nổi tiếng xinh đẹp đến “nao lòng” của ông trùm DIOR tụ họp lại khiến fan “đau đầu” không biết chọn ra ai xuất sắc hơn - Ảnh 3

Dù là chụp xa hay ở góc cận cảnh, "tình đầu quốc dân" Suzy vẫn khiến người nhìn thổn thức trước nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, yêu kiều. Mặc cho bộ trang phục dìm dáng và có phần cồng kềnh, Suzy vẫn chinh phục hoàn toàn với thần thái "không thể đùa được".

Suzy và Jisoo: Hai nàng đại sứ nổi tiếng xinh đẹp đến “nao lòng” của ông trùm DIOR tụ họp lại khiến fan “đau đầu” không biết chọn ra ai xuất sắc hơn - Ảnh 4

Lụa đẹp vì người, visual "cân" trọn trang phục là những lời khen netizen dành cho Suzy tại fashion show của Dior. 

Tổng thể bộ đồ mang tông be trung tính, áo và váy kín mít có phần nặng nề. Vì vậy, Suzy đã khéo léo búi tóc cao để lộ phần cổ thanh thoát và "họa mặt" nhẹ nhàng. Chính nhờ 2 chi tiết makeup tóc tai này, cộng với ngũ quan xuất sắc của Suzy mà set đồ trên đã "ăn điểm" hơn rất nhiều.

Suzy và Jisoo: Hai nàng đại sứ nổi tiếng xinh đẹp đến “nao lòng” của ông trùm DIOR tụ họp lại khiến fan “đau đầu” không biết chọn ra ai xuất sắc hơn - Ảnh 5
Suzy và Jisoo: Hai nàng đại sứ nổi tiếng xinh đẹp đến “nao lòng” của ông trùm DIOR tụ họp lại khiến fan “đau đầu” không biết chọn ra ai xuất sắc hơn - Ảnh 6

Về phía cô nàng Jisoo của BLACKPINK, là đại sứ toàn cầu của Dior, cô nàng tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại show diễn. Nữ ca sĩ khoe nhan sắc tỏa sáng, thần thái sang chảnh, cuốn hút, thu hút mọi ánh nhìn.

Suzy và Jisoo: Hai nàng đại sứ nổi tiếng xinh đẹp đến “nao lòng” của ông trùm DIOR tụ họp lại khiến fan “đau đầu” không biết chọn ra ai xuất sắc hơn - Ảnh 7

Diện trang phục và phụ kiện tone đen huyền bí của Dior, Jisoo được khán giả khen xinh đẹp tựa búp bê, thần thái thì như những tiểu thư con nhà tài phiệt bước ra từ trong phim ảnh.

Suzy và Jisoo: Hai nàng đại sứ nổi tiếng xinh đẹp đến “nao lòng” của ông trùm DIOR tụ họp lại khiến fan “đau đầu” không biết chọn ra ai xuất sắc hơn - Ảnh 8
Suzy và Jisoo: Hai nàng đại sứ nổi tiếng xinh đẹp đến “nao lòng” của ông trùm DIOR tụ họp lại khiến fan “đau đầu” không biết chọn ra ai xuất sắc hơn - Ảnh 9

Ngay lập tức, loạt hình ảnh của Jisoo tràn ngập và gây bão khắp mạng xã hội. Từ khoá về chị cả Blackpink nhanh chóng chiếm trọn top trending toàn cầu Twitter. Trên mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc - Weibo, “nàng thơ” của Dior cũng leo lên top tìm kiếm và nhận “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng.

Suzy và Jisoo: Hai nàng đại sứ nổi tiếng xinh đẹp đến “nao lòng” của ông trùm DIOR tụ họp lại khiến fan “đau đầu” không biết chọn ra ai xuất sắc hơn - Ảnh 10
Suzy và Jisoo: Hai nàng đại sứ nổi tiếng xinh đẹp đến “nao lòng” của ông trùm DIOR tụ họp lại khiến fan “đau đầu” không biết chọn ra ai xuất sắc hơn - Ảnh 11

 Sự xuất hiện của hai "nàng thơ" quá đỗi xinh đẹp này đã khiến dân tình hoàn toàn mãn nhãn. So về nhan sắc, hai nàng đại sứ 1 chín 1 mười, khó có thể nói ai đẹp hơn. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng về tổng thể trang phục, có vẻ như Suzy đã nhỉnh hơn một chút khi chọn kiểu tóc phù hợp hơn, tôn lên được vẻ thanh lịch đúng như định hướng thời trang của Dior. 

Cư dân mạng đã để lại một số bình luận sau:

- Góc nghiêng của Suzy quả là đỉnh của chóp

- Eo ôi KIM JISOO xinh đẹp tuyệt vời.

- Thử thách ngất 6 ngày 6 đêm vì ĐẠI SỨ TOÀN CẦU

- Kim Jisoo sang chảnh, ma mị, quyền lực quá

- Mặc đầm này mà Jisoo búi tóc lên thì càng hết sảy

- SUZY là sao nữ hợp với DIOR nhất từ trước tới giờ theo ý kiến cá nhân của mình. Queen SUZY MÃI ĐỈNH

Theo News1

Từ khóa:   Jisoo (Blackpink) Bae Suzy sao Hàn Quốc

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