Suzy và Jisoo: Hai nàng đại sứ nổi tiếng xinh đẹp đến “nao lòng” của ông trùm DIOR tụ họp lại khiến fan “đau đầu” không biết chọn ra ai xuất sắc hơn

Dàn khách mời toàn sao hạng A đã đổ bộ đến siêu sự kiện của Dior - Show Diễn Woman Fall 2022 tại Đại Học Nữ Ehwa, Seoul. Danh sách khách mời gồm có: Jisoo (BLACKPINK), Suzy, Kim Yuna, Nam Joo Hyuk, Sehun (EXO); Yeri (Red Velvet), Jay Park; nữ diễn viên Go Min Si, Kim Min Ha, Cho Yi Hyun, Han Ye Ri, Kim Seo Hyung, Kim Hyo Jin, Park Joo Mi; nam diễn viên Jung Hae In, Ahn Hyo Seop, Hwang In Yeop; dancer No:ze, Lee Jung; người mẫu Irene Kim, Kim Na Young, Lee Ho Jung, Jang Yoon Ju, Hong Su Ju.

Có thể nói, chiếm spotlight "cực gắt" trong sự kiện hôm ấy chính là nhan sắc của hai nàng đại sứ: Jisoo và Suzy.