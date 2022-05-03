Khoe ảnh làm bánh chuẩn như ngoài hàng, “thánh nữ mặt đơ” Shin Se Kyung lại gây bất ngờ với nhan sắc diễm lệ cùng làn da mịn màng, không chút tì vết

Sao quốc tế 03/05/2022 18:06

Shin Se Kyung là diễn viên nổi tiếng trong bộ phim Gia đình là số 1 của Hàn Quốc. Cô nàng xinh đẹp sở hữu làn da trắng trẻo mịn màng mà ai cũng phải mơ ước.

Nữ diễn viên Gia đình là số 1 mới đây đã cập nhật những bức ảnh mới lên tài khoản Instagram cá nhân. Cô nàng khoe khéo thành quả làm bánh ngọt đẹp mắt, chuẩn như ở nhà hàng.

Khoe ảnh làm bánh chuẩn như ngoài hàng, “thánh nữ mặt đơ” Shin Se Kyung lại gây bất ngờ với nhan sắc diễm lệ cùng làn da mịn màng, không chút tì vết - Ảnh 1

Người hâm mộ vô cùng bất ngờ trước tài năng làm bánh của cô nàng. 

Được biết, Shin Se Kyung sở hữu một kênh Youtube chuyên đăng tải những video làm bánh, nấu ăn. Cô nàng khá tự tin vào khả năng nấu nướng của bản thân mình.

Thế nhưng, chiếm spotlight lại chính là gương mặt với nhan sắc diễm lệ của Se Kyung. Trên trang cá nhân có hơn 1,7 triệu người theo dõi, mỹ nữ 30 tuổi liên tục đốn tim fan bằng những khoảnh khắc đời thường bình dị, đáng yêu cùng nụ cười hớp hồn. Cô cũng thường xuyên khoe gương mặt không góc chết trong những bộ ảnh mới và nhận mưa lời khen từ dân mạng vì nhan sắc ngút ngàn.

Khoe ảnh làm bánh chuẩn như ngoài hàng, “thánh nữ mặt đơ” Shin Se Kyung lại gây bất ngờ với nhan sắc diễm lệ cùng làn da mịn màng, không chút tì vết - Ảnh 2

Dưới ánh đèn phòng, làn da mịn màng của Se Kyung hiện rõ ra khiến người hâm mộ vô cùng ghen tị và ngưỡng mộ.

Ở tuổi 27, Shin Se Kyung vẫn giữ được làn da căng mịn. Trong một cuộc phỏng vấn, cô chia sẻ bí quyết giữ da luôn đẹp là uống thật nhiều nước. Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyên chúng ta cần uống 1,5 lít nước/ngày để đảm bảo sức khỏe nhưng Shin Se Kyung luôn uống hơn 2 lít/ngày, gồm nước lọc, nước ép trái cây, rau củ.

Cô rất chú ý chăm sóc làn da để hạn chế lão hóa. Cô không chăm sóc sắc đẹp theo công thức chung mà thay đổi cách chăm sóc theo mùa. Với thời tiết mùa đông hanh khô, nữ diễn viên dùng nhiều kem dưỡng ẩm.

Khoe ảnh làm bánh chuẩn như ngoài hàng, “thánh nữ mặt đơ” Shin Se Kyung lại gây bất ngờ với nhan sắc diễm lệ cùng làn da mịn màng, không chút tì vết - Ảnh 3

Còn trong mùa hè thì lượng kem này được giảm đi, thay vào đó là tăng cường đắp mặt nạ hơn. Bên cạnh đó, việc ngủ đủ giấc và ngủ sâu giúp nữ diễn viên có thần thái tốt nhất.

Sở hữu nhan sắc nữ thần cùng ngoại hình bắt mắt, Shin Se Kyung trở thành hình mẫu "dao kéo" hàng đầu xứ Hàn. Cô được mến mộ vì diện mạo xinh đẹp bao nhiêu thì bị hắt hủi bởi lối diễn một màu, đơ cứng bấy nhiêu. 

Theo Chosun

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