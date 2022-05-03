Đăng ảnh đi du lịch, Hyeri (Girl’s Day) lại khiến fan tò mò liệu có phải đi cùng bạn trai 5 năm Ryu Jun Yeol hay không?

Sao quốc tế 03/05/2022 18:07

Mới đây, bức ảnh của cô nàng Hyeri (Girl’s Day) khiến khán giả vô cùng thích thú bởi chi tiết ám chỉ rằng cô đang đi du lịch cùng bạn trai Ryu Jun Yeol.

Mới đây, nữ diễn viên Hyeri đã thu hút sự chú ý từ netizen khi đăng những bức ảnh về chuyến du lịch đến Jeju trên Instagram cá nhân.

Đăng ảnh đi du lịch, Hyeri (Girl’s Day) lại khiến fan tò mò liệu có phải đi cùng bạn trai 5 năm Ryu Jun Yeol hay không? - Ảnh 1

Trong ảnh, chỉ có mình Hyeri đang ngồi ở bồn tắm lộ thiên. Thế nhưng người xem lại chú ý đến hai ly rượu vang được đặt cạnh nhau, tạo nên bầu không khí vô cùng lãng mạn. Dù không nói ra, người xem vẫn biết cô nàng đang ám chỉ việc cô và bạn trai Ryu Jun Yeol đang đi du lịch cùng nhau và rất hạnh phúc.

Nếu trong Reply 1988 (Lời hồi đáp 1988), chuyện tình không thành của Jung Hwan (Ryu Jun Yeol) cùng cô bạn hàng xóm hậu đậu Duk Sun (Lee Hyeri) khiến khán giả tiếc nuối, thì ngoài đời cả hai đã thật sự cảm mến đối phương và chính thức tiến xa hơn mối quan hệ đồng nghiệp vào tháng 3/2016.

Đăng ảnh đi du lịch, Hyeri (Girl’s Day) lại khiến fan tò mò liệu có phải đi cùng bạn trai 5 năm Ryu Jun Yeol hay không? - Ảnh 2

Chuyện tình “phim giả tình thật” này được người hâm mộ vô cùng thích thú, không chỉ với vẻ ngoài đẹp đôi mà còn bởi những thành tựu nhất định trong làng giới trí tương xứng của đôi trai tài gái sắc.

Đăng ảnh đi du lịch, Hyeri (Girl’s Day) lại khiến fan tò mò liệu có phải đi cùng bạn trai 5 năm Ryu Jun Yeol hay không? - Ảnh 3

Nếu Jun Yeol được mệnh danh là nhân tố bảo chứng phòng vé, luôn duy trì phong độ qua các dự án điện ảnh như A Taxi Driver (2017), Hit and Run Squad (2019), Money (2019)… thì Hyeri không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn được đánh giá là một trong số các nữ diễn viên thế hệ mới tiềm năng của truyền hình Hàn Quốc.

Đăng ảnh đi du lịch, Hyeri (Girl’s Day) lại khiến fan tò mò liệu có phải đi cùng bạn trai 5 năm Ryu Jun Yeol hay không? - Ảnh 4

 Theo Chosun

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Từ khóa:   sao Hàn Quốc Hyeri sao châu á

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