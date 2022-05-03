Đăng ảnh đi du lịch, Hyeri (Girl’s Day) lại khiến fan tò mò liệu có phải đi cùng bạn trai 5 năm Ryu Jun Yeol hay không?

Mới đây, nữ diễn viên Hyeri đã thu hút sự chú ý từ netizen khi đăng những bức ảnh về chuyến du lịch đến Jeju trên Instagram cá nhân.

Trong ảnh, chỉ có mình Hyeri đang ngồi ở bồn tắm lộ thiên. Thế nhưng người xem lại chú ý đến hai ly rượu vang được đặt cạnh nhau, tạo nên bầu không khí vô cùng lãng mạn. Dù không nói ra, người xem vẫn biết cô nàng đang ám chỉ việc cô và bạn trai Ryu Jun Yeol đang đi du lịch cùng nhau và rất hạnh phúc.