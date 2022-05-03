Kim Ji Won - chị đẹp với những vai diễn có cá tính nổi bật, chảnh chọe nhưng lại chiếm hết cảm tình từ mọt phim Hàn

Sao quốc tế 03/05/2022 18:01

Nữ diễn viên luôn gây ấn tượng với người xem bởi nhan sắc xinh đẹp cùng lối diễn linh hoạt, đầy cá tính.

Kim Ji Won sinh năm 1992. Cô gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu vào năm 2010. Tuy nhiên, sau đó, Kim Ji Won bắt đầu rẽ hướng sang lĩnh vực diễn xuất với dự án Romantic Heaven năm 2011 của đạo diễn Jang Jin.

Sau tác phẩm, Kim Ji Won là tên tuổi được các nhà sản xuất, đạo diễn phim chú ý. Cô liên tục tham gia nhiều phim truyền hình ăn khách như: Gia đình là số một phần 3, Những người thừa kế, Hậu duệ mặt trời, Thanh xuân vật vã (Fight for my way), Biên niên sử Arthdal, Tình yêu chốn đô thị... và gần nhất là My Liberation Notes (Nhật ký tự do của tôi).

Kim Ji Won là nữ diễn viên được khán giả đánh giá cao về năng lực diễn xuất. Những vai diễn cô nàng thường chọn đều có cá tính đặc biệt và diễn biến nội tâm phức tạp.

Có một điểm chung trong những nhân vật của cô nàng chính là tính cách cực kì đanh đá, gây ấn tượng mạnh mẽ đến người xem.

Kim Ji Won - chị đẹp với những vai diễn có cá tính nổi bật, chảnh chọe nhưng lại chiếm hết cảm tình từ mọt phim Hàn - Ảnh 1
Kim Ji Won - chị đẹp với những vai diễn có cá tính nổi bật, chảnh chọe nhưng lại chiếm hết cảm tình từ mọt phim Hàn - Ảnh 2
Đầu tiên là tiểu thư Yoo Rachel sang chảnh. Nhìn cái nét diễn chảnh chọe quá xịn xò của Kim Ji Won mà khán giả quên mất nữ chính là ai
Kim Ji Won - chị đẹp với những vai diễn có cá tính nổi bật, chảnh chọe nhưng lại chiếm hết cảm tình từ mọt phim Hàn - Ảnh 3
Tiếp theo là vai Choi Ae Ra, nghèo nhưng vẫn đanh đá chảnh chọe. Dám đánh cả người yêu cũ để bảo vệ cho bạn thân của mình.
Kim Ji Won - chị đẹp với những vai diễn có cá tính nổi bật, chảnh chọe nhưng lại chiếm hết cảm tình từ mọt phim Hàn - Ảnh 4
Choi Ae Ra là 1 trong những “điên nữ” đáng nhớ nhất trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc
Kim Ji Won - chị đẹp với những vai diễn có cá tính nổi bật, chảnh chọe nhưng lại chiếm hết cảm tình từ mọt phim Hàn - Ảnh 5

Nhắc đến Kim Ji Won, không thể bỏ qua vai diễn để đời trong Hậu Duệ Mặt Trời. Trong phim, Kim Ji Won vào vai Trung uý Yoon Myung Joo, cũng là 1 cô gái cá tính, mạnh mẽ, chính trực, dám yêu dám hận. Myung Joo cũng cực kỳ đanh đá với nét mặt nghiêm nghị không đùa được. 

Kim Ji Won - chị đẹp với những vai diễn có cá tính nổi bật, chảnh chọe nhưng lại chiếm hết cảm tình từ mọt phim Hàn - Ảnh 6

Tiếp theo là vai Lee Eun Oh trong Tình yêu chốn đô thị. Vai diễn này không "điên" như những nhân vật trước nhưng vẫn cực kỳ cá tính, nhanh nhẹn và đáng yêu.

Kim Ji Won - chị đẹp với những vai diễn có cá tính nổi bật, chảnh chọe nhưng lại chiếm hết cảm tình từ mọt phim Hàn - Ảnh 7

Vai diễn mới nhất của Ji Won là vai Yeom Mi Jeong trong Nhật ký tự do của tôi. Vai diễn này nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với các vai phía trên, khi Mi Jeong là người cực kỳ hướng nội, ít nói. Nhưng rõ ràng, Kim Ji Won vẫn thể hiện rất xuất sắc vai diễn này. Ánh mắt của cô đôi khi biểu hiện sự mệt mỏi khi ở đám đông, luôn ép mình phải nói nhiều và cả những nụ cười gượng gạo, những cái cúi người đầy xã giao với các đồng nghiệp.

Theo Allkpop, dù là sao nữ sở hữu thế mạnh về cả ngoại hình lẫn diễn xuất, lại thường xuyên đóng cặp với các tài tử hàng đầu showbiz như Lee Min Ho, Park Seo Joon, Yoo Yeon Seok, Ji Chang Wook... nhưng ngôi sao 9X vẫn giữ cuộc sống độc thân và giành sự tập trung cao độ cho công việc.

Theo Nbn News

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Từ khóa:   Kim Ji Won sao Hàn Quốc sao châu á

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