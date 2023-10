Kim Ji Won - chị đẹp với những vai diễn có cá tính nổi bật, chảnh chọe nhưng lại chiếm hết cảm tình từ mọt phim Hàn

Kim Ji Won sinh năm 1992. Cô gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu vào năm 2010. Tuy nhiên, sau đó, Kim Ji Won bắt đầu rẽ hướng sang lĩnh vực diễn xuất với dự án Romantic Heaven năm 2011 của đạo diễn Jang Jin.

Sau tác phẩm, Kim Ji Won là tên tuổi được các nhà sản xuất, đạo diễn phim chú ý. Cô liên tục tham gia nhiều phim truyền hình ăn khách như: Gia đình là số một phần 3, Những người thừa kế, Hậu duệ mặt trời, Thanh xuân vật vã (Fight for my way), Biên niên sử Arthdal, Tình yêu chốn đô thị... và gần nhất là My Liberation Notes (Nhật ký tự do của tôi).