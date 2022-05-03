Loạt idol Hàn Quốc tích cực lăng xê xu hướng mặc áo lộ đường chân ngực, người quyến rũ được fan khen hết lời, người lại bị chỉ trích vì quá táo bạo

Sao quốc tế 03/05/2022 18:06

Có vẻ như thời tiết ở Hàn Quốc dạo này khá nóng, nên các sao nữ mới tích cực lăng xê phong cách mặc áo vô cùng sexy này.

Gần đây, xu hướng thời trang Underboob dần chiếm cảm tình từ loạt nữ idol nổi tiếng.

Xu hướng thời trang Underboob có thể nói là sự tổng hòa của 2 phong cách Crop top và Sideboob. Tuy nhiên, nếu Crop top ngắn trên rốn thì Underboob lại mang chiều dài chỉ vừa đến nửa ngực; nếu Sideboob chỉ để lộ 2 bên đường cong ngực thì Underboob lại để lộ 1/3 ngực dưới. Chính bởi những đặc trưng này mà Underboob khiến vô số các tín đồ thời trang thích mê bởi sự gợi cảm nhưng không kém phần mạnh mẽ, cá tính.

Một số sao Hàn thu hút sự chú ý từ netizen khi diện đồ Underboob như Blackpink Jennie, BIBI, Gong Minji và Kim Chae Won.

Loạt idol Hàn Quốc tích cực lăng xê xu hướng mặc áo lộ đường chân ngực, người quyến rũ được fan khen hết lời, người lại bị chỉ trích vì quá táo bạo - Ảnh 1
Không hở bạo như bao idol khác, thành viên 2NE1 vẫn kín đáo khi diện đồ Underboob
Loạt idol Hàn Quốc tích cực lăng xê xu hướng mặc áo lộ đường chân ngực, người quyến rũ được fan khen hết lời, người lại bị chỉ trích vì quá táo bạo - Ảnh 2
Nàng ca sĩ BIBI lại khiến netizen vô cùng ngạc nhiên trước đường chân ngực vô cùng quyến rũ. Chiếc áo được cắt xẻ táo bạo nhưng tinh tế càng tôn vòng 1 đầy đặn của cô.
Loạt idol Hàn Quốc tích cực lăng xê xu hướng mặc áo lộ đường chân ngực, người quyến rũ được fan khen hết lời, người lại bị chỉ trích vì quá táo bạo - Ảnh 3
Nữ idol được chú ý nhất khi diện phong cách hở đường chân ngực thế này chắc hẳn là Jennie (BLACKPINK). Vừa bay sang trời Âu, cô nàng đã gây bão với bộ cánh quá sức sexy
Loạt idol Hàn Quốc tích cực lăng xê xu hướng mặc áo lộ đường chân ngực, người quyến rũ được fan khen hết lời, người lại bị chỉ trích vì quá táo bạo - Ảnh 4
Thế nhưng, không phải ai cũng được khen như Jennie. Cô nàng Kim Chae Won từ Le Sserafim lại bị netizen chê tơi tả vì "diện đồ kém duyên"

 Dù là được khen hay chê, netizen vẫn nhận thấy xu hướng thời trang này có vẻ sẽ càng hot hơn trong năm nay khi được loạt sao nữ lăng xê như thế này.

Theo Dispatch

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Từ khóa:   Jennie sao Hàn Quốc sao châu á

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