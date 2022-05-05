'Em gái BTS' vừa phát hành album đầu tay đã gây bão trên các bảng xếp hạng, hứa hẹn tương lai trở thành nhóm nhạc toàn cầu không thua gì đàn anh

Album đầu tay "Fearless" của Le SSeraphim (Kim Chae Won, Sakura, Heo Yun Jin, Kazuha, Kim Ga Ram, Hong Eun Chae), được phát hành vào ngày thứ 2 đã xếp thứ 2 trên Bảng xếp hạng iTunes Worldwide Album Chart, lọt top các trang web âm nhạc lớn của Nhật Bản như Mora và Recochoku. Tính đến 2 giờ chiều ngày 4/5, album đã đứng đầu Bảng xếp hạng iTunes Top Albums tại 13 quốc gia/khu vực bao gồm Nhật Bản, Brazil, Philippines, Singapore, Indonesia,... thể hiện sứt hút đang dần lan tỏa trên toàn cầu.

Mini-album đầu tiên "Fearless" đã bán được 176.861 bản vào ngày phát hành trên Hanteo Chart. Đây là album bán nhanh nhất vào ngày ra mắt đầu tiên của bất kỳ nhóm nhạc nữ nào. Với doanh số bán cộng dồn 244.270 bản cho đến ngày thứ 3, Le SSeraphim đã vượt qua kỉ lục 227.399 bản, đây là kỉ lục cao nhất trong tuần đầu tiên đối với nhóm nhạc nữ. Album "Fearless" còn đứng ở vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng Album của Hanteo vào ngày 3 tháng 5.



Theo Spotify, trang âm nhạc lớn nhất thế giới, ca khúc "Fearless" của Le SSeraphim đã lọt vào bảng xếp hạng 'Top 200' tại 10 quốc gia/khu vực, bao gồm cả Nhật Bản, Hàn Quốc ngay ngày đầu tiên phát hành. Bài hát đã chứng tỏ độ sức nóng lan tỏa toàn cầu với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng 'Top Song' của Nhật báo Line Music vào ngày 3 tháng 5.