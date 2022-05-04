'Thiên thần thanh xuân' Park Bo Young đã làm gì trong ngày Tết thiếu nhi ở Hàn mà lại khiến netizen cảm động như vậy?

Nữ diễn viên Park Bo Young vào ngày Tết Thiếu nhi ở Hàn đã quyên góp cho một bệnh viện nhi và tham gia vào Quỹ cộng đồng phúc lợi xã hội Seoul. Hành động của cô nàng khiến cư dân mạng vô cùng ủng hộ và cảm động.

Vào ngày 4/5, Park Bo Young đã quyên góp cho một bệnh viện nhi và tham gia vào Quỹ cộng đồng phúc lợi xã hội Seoul (còn gọi là Hạt Yêu Thương) cùng một nhóm các nhà tài trợ lớn.

Kể từ năm 2016, Park Bo Young đã liên tục quyên góp cho Hạt Yêu Thương Seoul bằng các hành động chia sẻ, hỗ trợ các bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Seoul, Trung tâm Ung thư Quốc gia và hỗ trợ thiệt hại do COVID-19 gây ra.



Park Bo Young, một nữ diên viên với tấm lòng bao la thường xuyên có những hành động đẹp trong việc giúp đỡ trẻ em và người bệnh. Vào ngày Tết Thiếu nhi năm nay, cô bày tỏ hy vọng rằng việc làm của cô sẽ đem lại cho các em đang từng ngày chống chọi lại bệnh tật một niềm vui nho nhỏ.

Hiệp hội 'Honor Society' mà Park Bo Young tham gia lần này là một nhóm các nhà tài trợ lớn do Tổ chức Community Chest của Hàn Quốc thành lập để thực hiện nghĩa vụ cáo quý dựa trên sự quan tâm và hiểu biết về các vấn đề xã hội.

Cô nàng không chỉ tài năng, xinh đẹp mà còn là một người hết lòng vì xã hội. Được biết, Tổ chức phi chính phủ G-Foundation xác nhận, nữ diễn viên đã quyên góp 50 triệu won (41.763 USD) vào ngày 12/2 - nhân dịp sinh nhật của mình. Số tiền quyên góp được dùng để tài trợ bộ dụng cụ vệ sinh cho các cô gái trẻ thuộc các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Theo News1korea

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thien-than-thanh-xuan-park-bo-young-da-lam-gi-trong-ngay-tet-thieu-nhi-o-han-ma-lai-khien-netizen-cam-dong-nhu-vay-466285.html