'Người đẹp kiêu kỳ' Han Ye Seul 'phát đường' cùng bạn trai tay trong tay tình tứ ngắm cảnh khiến netizen tò mò liệu khi nào cặp đôi mới về chung nhà

Sao quốc tế 03/05/2022 09:43

Nữ diễn viên Han Ye Seul liên tục khoe tình cảm mặn nồng với bạn trai kém 10 tuổi trên trang cá nhân của mình khiến dân tình không khỏi ganh tị.

Han Ye Seul đã đăng tải vài bức ảnh trên trang Instagram cá nhân với dòng trạng thái: "Đi bộ qua các kỳ quan". Đáng chú ý chính là sự xuất hiện của bạn trai đang tay trong tay cùng cô nàng. 

'Người đẹp kiêu kỳ' Han Ye Seul 'phát đường' cùng bạn trai tay trong tay tình tứ ngắm cảnh khiến netizen tò mò liệu khi nào cặp đôi mới về chung nhà - Ảnh 1

Han Ye Seul và bạn trai đã đến tham quan Antelope Canyon ở Mỹ. Cả hai cho cư dân mạng thấy một tình yêu phi thường và ngọt ngào chỉ bằng cái nắm tay và ánh mắt cùng nhìn về một hướng. Mỹ nhân Han Ye Seul còn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với đường nét cơ thể có một không hai. 

'Người đẹp kiêu kỳ' Han Ye Seul 'phát đường' cùng bạn trai tay trong tay tình tứ ngắm cảnh khiến netizen tò mò liệu khi nào cặp đôi mới về chung nhà - Ảnh 2

Han Ye Seul sinh năm 1981, cô đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình như Cặp đôi kỳ lạ (2006), Canh bạc nghiệt ngã (2008), Tuyết có rơi đêm Giáng sinh? (2009) và Birth of a Beauty (2014), cũng như phim điện ảnh Cô nàng đào mỏ (2007) và Lượm nhặt tình yêu (2011).

'Người đẹp kiêu kỳ' Han Ye Seul 'phát đường' cùng bạn trai tay trong tay tình tứ ngắm cảnh khiến netizen tò mò liệu khi nào cặp đôi mới về chung nhà - Ảnh 3

Han Ye Seul công khai bạn trai kém 10 tuổi vào tháng 5/2021, tuy vướng phải nhiều tranh cãi nhưng hai người vẫn bên cạnh nhau và liên tục 'show ân ái' lên trang mạng xã hội. Ngoài ra, cô nàng còn sở hữu nhiều bất động sản, trong đó có biệt thự trị giá 3,42 tỷ won (hơn 69 tỷ đồng) và một căn hộ ở Los Angeles, Mỹ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Theo News1korea

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Từ khóa:   Han Ye Seul sao hàn sao châu á

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