Không hổ danh là 'nữ idol sexy nhất nhì K-POP', Hwasa lại khiến cư dân mạng 'mát mắt' với hình ảnh mới nhất: Body quyến rũ, thần thái 'chất lừ'

'Nữ hoàng sexy' Hwasa vô cùng quyến rũ với phụ kiện khăn quàng cổ trong bức ảnh mới nhất được đăng tải lên trang cá nhân. Thể hiện sức hút 'có một không hai' của mình.

Hwasa đã đăng một bức ảnh khoe sắc trên Instagram cá nhân, phụ kiện mà cô nàng chọn là chiếc khăn quàng cổ có thiết kế vô cùng độc đáo.



Trong ảnh, Hwasa tạo dáng với khăn, đeo kính râm tạo dáng dưới ánh nắng chói chang. Cô nàng nhìn thẳng vào ống kính vô cùng tự tin. Dáng nửa đứng nửa nằm đầy sáng tạo giúp cô khoe được vẻ quyến rũ chết người.

Gần đây, Hwasa đã trải qua khoảng thời gian vui vẻ cùng Uhm Jung Hwa và Lee Hyori trong chương trình 'Seoul Check-in'. Cả ba là hội chị em thân thiết của nhau và họ đã chia sẻ cùng nhau nhiều câu chuyện trong buổi hội ngộ này.

Hwasa sinh ngày 23/7/1995, với tên gốc là Ahn Hye Jin. Cái tên Hye Jin của cô là một cái tên Hàn Quốc rất bình thường, không nổi bật, khó gây ấn tượng. Vì vậy, cô chọn nghệ danh là Hwasa, trong tiếng Hàn có nghĩa là tỏa ánh hào quang ngời ngời. Mặc dù có gu thời trang đi ngược tiêu chuẩn K-POP nhưng Hwasa - em út Mamamoo vẫn là một trong số những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc hiện nay.

Hwasa luôn bỏ ngoài tai những định kiến về tiêu chuẩn nhan sắc dành cho một nữ idol K-POP. Cô khoe làn da nâu bánh mật, mặc đồ ôm sát cơ thể đẫy đà. Sự tự tin của Hwasa tiếp lửa cho những cô gái tự ti về vẻ bề ngoài của mình, khai sáng cho một làn sóng girl power tại Nam Hàn. Trong một phỏng vấn cùng Harper’s Bazaar, Hwasa nhận xét: “Vẻ đẹp bừng sáng nhất là khi tôi được tự do, tự do theo đuổi những gì mình thích mà không bị ngăn cản”.

Theo News1korea

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