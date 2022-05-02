'Nhóm nhạc quốc bảo' Davichi thông báo sẽ tái ngộ khán giả vào tháng 5 sau 5 tháng 'im hơi lặng tiếng'

Nhóm nhạc Davichi thông báo họ sẽ sớm tái ngộ khán giả vào tháng 5 này sau khi phát hành "Everyday Christmas" vào 5 tháng trước.

Theo tin từ giới truyền thông, bộ đôi nữ ca sĩ tài năng Davichi hiện đang chuẩn bị cho sự trở lại của họ trong tháng này. Đây đánh dấu sự trở lại của Davichi sau 5 tháng kể từ đĩa đơn 'Everyday Christmas', phát hành vào tháng 12 năm 2021.

Công ty chủ quản cho biết, ngày giờ và kế hoạch comeback chi tiết vẫn chưa chính thức công bố.

Được biết, Davichi là nhóm nhạc nữ debut từ ngày 22 tháng 2 năm 2008 tại Hàn Quốc. Hai thành viên của nhóm là Lee Hae Rin và Kang Min Kyung. Nhóm nhạc nữ hoạt động dưới chủ quản là công ty giải trí nổi tiếng nhất nhì Kbiz MMO Entertainment.

Hai nàng ca sĩ trẻ đã thổi một làn gió mới đến nền âm nhạc quốc dân. Giọng ca nội lực và sự kết hợp ăn ý đã tạo thành cú nổ lớn. Davichi ẵm về giải thưởng Nhóm nhạc mới xuất sắc nhất ngay trong năm thành lập 2008.

Vào năm 2016, chắc hẳn khán giả vẫn chưa thể quên được ca khúc This Love (nhạc phim Hậu duệ mặt trời), bài hát từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc đình đám trong nước và quốc tế.

Cùng đón chờ xem sắp tới đây, hai cô nàng tài năng xinh đẹp sẽ mang đến cho khán giả một ca khúc thế nào nhé!

Theo Allkpop

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhom-nhac-quoc-bao-davichi-thong-bao-se-tai-ngo-khan-gia-vao-thang-5-sau-5-thang-im-hoi-lang-tieng-465875.html