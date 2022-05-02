'Nhóm nhạc quốc bảo' Davichi thông báo sẽ tái ngộ khán giả vào tháng 5 sau 5 tháng 'im hơi lặng tiếng'

Sao quốc tế 02/05/2022 11:56

Nhóm nhạc Davichi thông báo họ sẽ sớm tái ngộ khán giả vào tháng 5 này sau khi phát hành "Everyday Christmas" vào 5 tháng trước.

Theo tin từ giới truyền thông, bộ đôi nữ ca sĩ tài năng Davichi hiện đang chuẩn bị cho sự trở lại của họ trong tháng này. Đây đánh dấu sự trở lại của Davichi sau 5 tháng kể từ đĩa đơn 'Everyday Christmas', phát hành vào tháng 12 năm 2021. 

'Nhóm nhạc quốc bảo' Davichi thông báo sẽ tái ngộ khán giả vào tháng 5 sau 5 tháng 'im hơi lặng tiếng' - Ảnh 1

Công ty chủ quản cho biết, ngày giờ và kế hoạch comeback chi tiết vẫn chưa chính thức công bố. 

Được biết, Davichi là nhóm nhạc nữ debut từ ngày 22 tháng 2 năm 2008 tại Hàn Quốc. Hai thành viên của nhóm là Lee Hae Rin và Kang Min Kyung. Nhóm nhạc nữ hoạt động dưới chủ quản là công ty giải trí nổi tiếng nhất nhì Kbiz MMO Entertainment. 

Hai nàng ca sĩ trẻ đã thổi một làn gió mới đến nền âm nhạc quốc dân. Giọng ca nội lực và sự kết hợp ăn ý đã tạo thành cú nổ lớn. Davichi ẵm về giải thưởng Nhóm nhạc mới xuất sắc nhất ngay trong năm thành lập 2008.

'Nhóm nhạc quốc bảo' Davichi thông báo sẽ tái ngộ khán giả vào tháng 5 sau 5 tháng 'im hơi lặng tiếng' - Ảnh 2

Vào năm 2016, chắc hẳn khán giả vẫn chưa thể quên được ca khúc This Love (nhạc phim Hậu duệ mặt trời), bài hát từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc đình đám trong nước và quốc tế.

Cùng đón chờ xem sắp tới đây, hai cô nàng tài năng xinh đẹp sẽ mang đến cho khán giả một ca khúc thế nào nhé!

Theo Allkpop

"Chị cả BLACKPINK" - Jisoo diện đầm hiệu tone đen quyền lực khiến người hâm mộ điên đảo vì quá sang trọng và quý phái

"Chị cả BLACKPINK" - Jisoo diện đầm hiệu tone đen quyền lực khiến người hâm mộ điên đảo vì quá sang trọng và quý phái

Chiếc đầm đen ren sắc sảo của Jisoo (BLACKPINK) vẫn chưa giảm độ hot trên các diễn đàn MXH trong và ngoài nước.

Xem thêm
Từ khóa:   Davichi sao hàn sao châu á

TIN LIÊN QUAN

"Chị cả BLACKPINK" - Jisoo diện đầm hiệu tone đen quyền lực khiến người hâm mộ điên đảo vì quá sang trọng và quý phái

"Chị cả BLACKPINK" - Jisoo diện đầm hiệu tone đen quyền lực khiến người hâm mộ điên đảo vì quá sang trọng và quý phái

'Mỹ nam cổ trang' Taecyeon sắp hóa thân thành vận động viên judo chiến đấu chống lại zoombie? Netizen nóng lòng chờ đợi tin xác nhận từ nam diễn viên

'Mỹ nam cổ trang' Taecyeon sắp hóa thân thành vận động viên judo chiến đấu chống lại zoombie? Netizen nóng lòng chờ đợi tin xác nhận từ nam diễn viên

Park Min Young khoe nhan sắc đúng chuẩn "nàng thơ" ở tuổi U40, không hổ danh là ‘báu vật’ hiếm hoi đánh bay định kiến vẻ đẹp nhân tạo châu Á

Park Min Young khoe nhan sắc đúng chuẩn "nàng thơ" ở tuổi U40, không hổ danh là ‘báu vật’ hiếm hoi đánh bay định kiến vẻ đẹp nhân tạo châu Á

Nghi vấn Son Ye Jin 'đi 2 về 3' sau trăng mật, Hyun Bin còn nói 1 câu ở sân bay thêm phần chắc chắn!

Nghi vấn Son Ye Jin 'đi 2 về 3' sau trăng mật, Hyun Bin còn nói 1 câu ở sân bay thêm phần chắc chắn!

Nhóm nhạc nữ BLACKPINK sẽ comeback vào tháng 6?

Nhóm nhạc nữ BLACKPINK sẽ comeback vào tháng 6?

Rũ bỏ hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, 'mắt cười' Yuri diện váy hở lưng quyến rũ, khoe đôi chân dài nuột nà dưới sắc trời Hawaii

Rũ bỏ hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, 'mắt cười' Yuri diện váy hở lưng quyến rũ, khoe đôi chân dài nuột nà dưới sắc trời Hawaii

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?