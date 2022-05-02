Nam diễn viên Taecyeon đang cân nhắc cho bộ phim về chủ đề thây ma đang rất hot, fan hâm mộ mong chờ màn lột xác của anh chàng trong tác phẩm mới.
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Theo một vài nguồn tin cho biết vào ngày 2 tháng 5, bộ phim truyền hình zombie dựa trên webtoon nổi tiếng 'Taereung Zombie Center' (tạm dịch: Trung tâm thây ma Taereung) đang muốn chọn mỹ nam Taecyeon vào vai nam chính.
Bộ phim truyền hình zombie kể về câu chuyện của các vận động viên judo thuộc tuyển quốc gia đang tập luyện cho Thế vận hội, nhưng họ đang phải đối mặt với ngày tận thế vì thây ma bắt đầu hoành hành.
Công ty quản lý của Taecyeon xác nhận đội sản xuất phim đã đưa ra đề nghị hợp tác cùng nam diễn viên. Hiện anh chàng đang trong quá trình xem xét.
Taecyeon (2PM) là một trong số những nam thần tượng được yêu quý nhất K-POP, điều này hoàn toàn xứng đáng với những gì mà anh chàng đã cố gắng. Không chỉ chu đáo, tỉ mỉ mà thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng 2PM còn là một mỹ nam hài hước, vui nhộn.
Sở hữu chiều cao nổi trội 1,86 m cùng diện mạo điển trai, nam tính, ngay từ khi ra mắt, Ok Taecyeon đã thu hút lượng fan nữ đông đảo. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Ok Taecyeon còn ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn trong các phim như Dream High, Ám hồn, Chiến nào ma kia, Em là ai...
Theo Allkpop