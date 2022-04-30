"Nữ thần tỏa nắng" Kim Se Jeong khoe tỷ lệ khuôn mặt hoàn hảo, xinh xắn như búp bê khiến bao người mê đắm

Sao quốc tế 30/04/2022 11:46

Hình ảnh mới đây của Kim Se Jeong khiến cư dân mạng 'gục ngã' vì nét xinh xắn, đáng yêu hệt như một nàng búp bê sống.

Kim Se Jeong mới đây đã đăng tải một số bức ảnh lên trang Instagram cá nhân vào ngày 29/4. 

Trong ảnh, Se Jeong tạo dáng ngây thơ, dễ thương trong lớp make up không khác gì 'nàng thơ'. Cô nàng trông vô cùng xinh xắn trong bộ trang phụ nhẹ nhàng kết hợp với phụ kiện như vòng cổ, cài tóc hình nơ vô cùng dễ thương. Đặc biệt, nữ chính 'Hẹn hò chốn công sở' còn gây chú ý với khuôn mặt nhỏ nhắn khó tin, đôi mắt to tròn đen láy và các đường nét cân xứng hài hòa. 

'Nữ thần tỏa nắng' Kim Se Jeong khoe tỷ lệ khuôn mặt hoàn hảo, xinh xắn như búp bê khiến bao người mê đắm - Ảnh 1

'Nữ thần tỏa nắng' Kim Se Jeong khoe tỷ lệ khuôn mặt hoàn hảo, xinh xắn như búp bê khiến bao người mê đắm - Ảnh 2
Kim Se Jeong sinh ngày 28 tháng 8 năm 1996 được biết đến với vai trò là một ca sĩ, diễn viên và MC thuộc quyền quản lý của công ty giải trí Jellyfish Entertainment.

Dù đã kinh qua nhiều vai diễn, nhưng mãi đến khi vào vai Do Ha Na trong “The Uncanny Counter” (Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì) ra mắt đầu năm 2020, sự thành công của bộ phim này trên Netflix đã giúp  tên tuổi Kim Se Jeong vụt sáng và mở ra một bước tiến mới trong sự nghiệp. Khác với hình tượng ngây thơ đáng yêu thường thấy, cô lột xác với hình tượng nhân vật nữ có khả năng ngoại cảm chuyên đi diệt trừ ma quỷ vô cùng mạnh mẽ, cá tính.

'Nữ thần tỏa nắng' Kim Se Jeong khoe tỷ lệ khuôn mặt hoàn hảo, xinh xắn như búp bê khiến bao người mê đắm - Ảnh 3

Nối tiếp thành công, mới đây, Kim Se Jeong lại được khán giả yêu phim Hàn chú ý khi trở thành nữ chính tác phẩm truyền hình chuyển thể từ webtoon ăn khách cùng tên - Hẹn hò chốn công sở (A Business Proposal).

'Nữ thần tỏa nắng' Kim Se Jeong khoe tỷ lệ khuôn mặt hoàn hảo, xinh xắn như búp bê khiến bao người mê đắm - Ảnh 4

Kim Se Jeong cho biết, cô đã chọn bộ phim truyền hình mới của SBS có tên 'Today Webtoon' là tác phẩm tiếp theo và dự kiến sẽ được lên sóng vào nửa cuối năm nay.

Theo New1korea

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