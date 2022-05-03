'Ma cà rồng' Kim Hye Soo: "53 tuổi vẫn trẻ trung xinh đẹp, có phải lão hóa ngược hay không thế?"

Sao quốc tế 03/05/2022 09:46

Nữ diễn viên Kim Hye Soo lại khoe vẻ đẹp trẻ trung, rạng ngời ở tuổi 53 và bật mí bí quyết giữ mãi thanh xuân của cô nàng.

Vào ngày 2/5, nữ minh tinh Kim Hye Soo đã đăng ảnh lên trang Instagram cá nhân khoe nhan sắc không tuổi của mình. 

'Ma cà rồng' Kim Hye Soo: '53 tuổi vẫn trẻ trung xinh đẹp, có phải lão hóa ngược hay không thế?' - Ảnh 1

Trong bức ảnh được đăng tải, Hye Soo đang nhìn thẳng vào máy ảnh và nở nụ cười nhẹ nhàng. 'Chị đẹp' thu hút sự chú ý với làn da mịn màng, đẹp không tỳ vết và nhan sắc tươi trẻ, rạng ngời ở độ tuổi 53. 

Kim Hye Soo sinh năm 1970, tại Busan. Người đẹp được biết đến với nhiều bộ phim như "Tazza: The High Rollers" (2006), "The Thieves" (2012), "Coin Locker Girl" (2015),... Mặc dù nổi tiếng đã lâu nhưng Kim Hye Soo vẫn được giữ được sức hút với công chúng không chỉ vì diễn xuất đỉnh cao mà còn nhờ nhan sắc không tuổi và vóc dáng siêu chuẩn của mình. 

'Ma cà rồng' Kim Hye Soo: '53 tuổi vẫn trẻ trung xinh đẹp, có phải lão hóa ngược hay không thế?' - Ảnh 2

Kim Hye Soo cho biết, cô rất chú ý đến chế độ ăn uống. Cô tránh xa các loại thức ăn nhanh, kiêng ăn tinh bột. Ngươi đẹp có kết hợp luyện tập nhưng cô không xem đây là áp lực mà rèn luyện như một cách thư giãn. Đặc biệt, Kim Hye Soo nhấn mạnh việc thay đổi từ những thói quen nhỏ như dáng đứng, dáng ngồi.

'Ma cà rồng' Kim Hye Soo: '53 tuổi vẫn trẻ trung xinh đẹp, có phải lão hóa ngược hay không thế?' - Ảnh 3

Trong hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Kim Hye Soo được truyền thông, khán giả tôn là 'tượng đài diễn xuất', 'huyền thoại đương đại Hàn Quốc' hay gọi vui là 'chị đại'. Khi không bận lịch trình, cô thích vẽ tranh, nghe nhạc, nấu ăn, đọc sách và hẹn bạn bè cà phê. Người đẹp chăm vận động giữ vóc dáng, trong đó ưu tiên chạy bộ, tập gym hay yoga... Cô cũng thuộc số ít diễn viên thường xuyên khoe mặt mộc trên mạng xã hội.

Theo News1korea

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