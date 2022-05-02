'Center quốc dân' Kang Daniel thông báo comeback vào ngày 24/5, trở lại sau một năm vắng bóng. Liệu anh chàng có thể 'làm mưa làm gió' trên các bảng xếp hạng hay không?

Nam thần tượng Kang Daniel xác nhận quay lại đường đua K-POP một năm sau khi phát hành mini album 'Yellow'.

KONNECT Entertainment đã phát hành 'The Story Trailer' trên tài khoản cá nhân vào lúc 00:00. Đây là 'tín hiệu xanh' về việc comeback gần đây được thông báo qua kênh Grammys của Mỹ.

Đoạn trailer dài gần 1 phút 30 giây để lại cho khán giả ấn tượng vô cùng mạnh mẽ qua từng phân cảnh. Sự xuất hiện mỗi khi Daniel đi qua các căn phòng được nối với nhau bằng một lối đi được sắp xếp rất lôi cuốn. Trên trang sách có dòng chữ 'The Story' và những tờ giấy trắng được xếp trên chiếc bàn dài cùng dòng: 'Mỗi câu chuyện đều sẽ truyền cảm hứng cho một thế hệ' gây ấn tượng sâu sắc cho người xem.

Thời gian comeback được xác nhận là vào ngày 24/5, 13 tháng kể từ khi anh chàng phát hành mini album 'Yellow' vào tháng 4 năm ngoái. Sự kỳ vọng về lần trở lại này đang được gia tăng vì đây chính là sản phẩm tiếp theo sau "PARANOIA" và 'ANTIDOTE', đánh dấu sự xuất hiện áp đảo trong mảng âm nhạc và các màn biểu diễn vào năm ngoái. Chi tiết màn trở lại vẫn chưa được tiết lộ làm dấy lên sự tò mò của fan hâm mộ.

Kang Daniel, người đã phát hành ba mini album trong series 'COLOR' kể từ khi ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo đang thu hút sự chú ý của công chúng trong lần chính thức trở lại này.



Konnect Entertainment cho biết: "Vì những fan hâm mộ đã chờ đợi suốt khoảng thời gian dài nên chúng tôi đã phát tín hiệu về sự trở lại lần này sớm hơn một chút. Chúng tôi đang lên kế hoạch truyền thông đa dạng thú vị hơn so với cách trước. Đây sẽ là khoảng thời gian ý nghĩa để cùng nhau tận hưởng sự trở lại như một lễ hội.”

Theo New1korea

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/center-quoc-dan-kang-daniel-thong-bao-comeback-vao-ngay-24-5-tro-lai-sau-mot-nam-vang-bong-lieu-anh-chang-co-the-lam-mua-lam-gio-tren-cac-bang-xep-hang-hay-khong-465882.html