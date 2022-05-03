Nhóm nhạc đa quốc tịch (G) I-DLE chứng minh được sức hút 'khủng' trên đường đua K-POP. Bản hit 'Tomboy' cán mốc 100 triệu lượt xem chỉ trong 1 tháng phát hành

MV 'TOMBOY' của (G) I-DLE đã vượt mốc 100 triệu lượt xem, khẳng định sức hút ngày càng 'khủng' của 'gà cưng' nhà JYP.

Ca khúc chủ đề có tên 'Tomboy' nằm trong album đầu tiên "I Never Die" của (G) I-DLE phát hành vào tháng 3, đã đạt được 100 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube (tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2022).

MV 'Tomboy' đã chứng tỏ được độ 'nhiệt' với người hâm mộ trong và ngoài nước khi thu về 10 triệu lượt xem chỉ trong vòng 16 giờ kể từ khi được tung ra. MV đầu tay của (G) I-DLE 'LATATA' đạt 197 triệu lượt xem, 'Han' 163 triệu lượt, 'Senorita' thu về 117 triệu lượt xem, 'LION' đạt 100 triệu lượt và 'Oh my god' là 170 triệu lượt xem. Điều này chứng tỏ, (G) I-DLE có đến 6 MV vượt hơn 100 triệu lượt xem trên Youtube.

Ngoài ra, 'Tomboy' còn đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Top Albums ở 24 quốc gia/khu vực trên thế giới và đứng đầu bảng xếp hạng album K-POP ở 11 khu vực. Bài hát chủ đề 'Tomboy' chiếm vị trí thứ 34 trên Bảng xếp hạng Billboard Global Chart. 'Tomboy' là một bài hát thể hiện được bước tiến trong âm nhạc và đưa tên tuổi của (G) I-DLE đến gần với khán giả hơn.

(G) I-DLE đã hoàn thành xuất sắc các hoạt động quảng bá cho 'Tomboy' vào tháng 4 và các thành viên đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như MC, thành viên chương trình tạp kỹ và mẫu ảnh.

'Tomboy' là khúc cực kỳ thành công của (G)I-DLE sau khi thành viên Soo Jin rời nhóm vì bê bối trong quá khứ, đạt hơn 100 giờ Perfect All-kill và đứng đầu các BXH nhạc số trong nước. Qua đó, nhóm ngày càng được đánh giá cao bởi chất lượng âm nhạc và có chỗ đứng vững chắc hơn trong lòng người hâm mộ.

Theo News1korea

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